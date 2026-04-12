Không ngồi đợi du khách

(Baothanhhoa.vn) - Năm 2026 ngành du lịch Thanh Hóa đặt mục tiêu đón khoảng 16,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 49,5 nghìn tỷ đồng. Đây là con số thể hiện rõ quyết tâm biến du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Để góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút khách. Theo lịch sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa công bố, năm 2026 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra 100 sự kiện tiêu biểu, và ngay trong tháng 4 này sẽ diễn ra gần 30 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật tại nhiều địa phương, từ lễ hội truyền thống, chương trình văn hóa cộng đồng đến các giải thể thao phong trào và trải nghiệm du lịch đặc sắc.

Đáng nói là các sự kiện không chỉ diễn ra ở các trung tâm du lịch lớn của tỉnh, mà còn được tổ chức ở nhiều địa phương, các khu du lịch vệ tinh, điểm du lịch đang nổi lên gần đây, vừa để tạo sự kết nối không gian, đồng thời làm phong phú thêm hành trình khám phá của du khách. Những không gian văn hóa, lễ hội được thiết kế mở, gần gũi, tạo điều kiện để du khách khám phá chiều sâu văn hóa của điểm đến thông qua những câu chuyện, phong tục và sinh hoạt đời thường. Điều đó cho thấy, du lịch Thanh Hóa đang thực sự hướng tới mục tiêu lấy du khách làm trung tâm, lấy trải nghiệm và sự hài lòng của du khách làm thước đo hiệu quả.

Bởi chỉ khi nào các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch làm hài lòng du khách thì mức chi tiêu của du khách mới tăng lên và trở lại nhiều lần hơn. Việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa công bố danh mục 100 sự kiện tiêu biểu trong năm 2026 không chỉ đơn thuần là sự tiếp nối cách làm của những năm trước, mà trên hết cho thấy quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng môi trường du lịch năng động, hấp dẫn, các sự kiện được chọn lọc, chú trọng chất lượng, thiên về chiều sâu hơn là chạy theo số lượng. Năm 2026 vì thế được hy vọng sẽ đưa Thanh Hóa thực sự trở thành điểm đến “bùng nổ” - nơi mỗi du khách tìm thấy cho mình trải nghiệm đáng nhớ và muốn quay trở lại để tiếp tục khám phá.

Đã qua rồi thời làm du lịch theo kiểu “có gì làm nấy” hoặc “bán tài nguyên thô” mà không tái tạo, không làm mới sản phẩm du lịch. Việc không ngồi yên đợi du khách, mà chủ động tạo ra “Hương sắc bốn mùa” để hấp dẫn bước chân du khách, cho thấy du lịch Thanh Hóa đã có những sự tính toán để sớm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra. Dù mục tiêu mà du lịch Thanh Hóa đặt ra trong năm 2026 khá cao, nhưng bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu này cũng “cao” không kém.

Tuệ Minh

