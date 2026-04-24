Khởi động “mùa vàng” du lịch xứ Thanh

(Baothanhhoa.vn) - Tháng Tư bắt đầu cho một mùa hè chói nắng, cũng là thời điểm những khu du lịch biển hoàn tất việc chỉnh trang, đem đến một diện mạo mới, thêm nhiều dịch vụ mới từ chính những bãi biển xanh, cát trắng, nắng vàng quen thuộc.

Và sau lễ hội khai trương của các khu du lịch biển ở xứ Thanh vào cuối tháng này, hứa hẹn sẽ rộn vang tiếng cười vui của du khách. Tháng Tư vì thế luôn được xác định là tháng mở đầu cho một mùa bội thu của du lịch biển cũng như du lịch sinh thái - đều là thế mạnh của Thanh Hóa ở thời điểm hiện tại.

Du lịch Việt Nam cơ bản được phân thành hai kỳ. Đó là du lịch lễ hội, tâm linh, thưởng ngoạn mùa xuân tập trung ở những tháng đầu năm. Trong kỳ du lịch này, lượng khách dù đông nhưng tâm lý của khách chủ yếu là du xuân, vãn cảnh, thời gian lưu trú ngắn, mức chi tiêu chưa nhiều. Kỳ thứ hai là du lịch hè, diễn ra từ khoảng cuối tháng Tư đến giữa thu với hai loại hình du lịch đặc biệt cuốn hút khách, đó là du lịch biển và du lịch sinh thái. Đây là kỳ du lịch mà phần đa khách lưu trú dài ngày, có mức chi tiêu mạnh tay hơn.

Ngoài các bãi biển vốn đã nổi tiếng trên bản đồ du lịch Việt Nam như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, những năm gần đây nhiều khu, điểm du lịch biển ở xứ Thanh bắt đầu phát triển mạnh, chuyển đổi từ trạng thái tự phát, nhỏ lẻ trong phạm vi địa phương sang du lịch mang tính thị trường, với các dịch vụ được tổ chức quy mô, bài bản hơn.

Cùng với đó, bên cạnh các điểm du lịch dựa vào cộng đồng ở khu vực miền núi và một số xã bán sơn địa, gần đây đã có những doanh nghiệp đầu tư hạ tầng du lịch quy mô, tạo ra những sản phẩm du lịch sinh thái mới mẻ, hấp dẫn.

Tại khu du lịch biển Sầm Sơn, nơi dự kiến thu hút khoảng 9 triệu lượt khách trong mùa du lịch năm nay, bên cạnh việc đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng du lịch, các ngành chức năng còn thiết kế nhiều sản phẩm du lịch độc đáo thông qua danh mục sự kiện, nổi bật như: Giải đua xe đạp Sầm Sơn mở rộng cúp “Tình anh em”, Giải Via Life Run Marathon - Sầm Sơn Biển Xanh năm 2026; Lễ hội đồ uống, liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh... Cùng với đó là nhiều hoạt động đặc sắc tại không gian phố đi bộ và chương trình nhạc nước.

Còn tại Hải Tiến, bên cạnh việc thiết kế các sản phẩm du lịch mới mẻ, địa phương tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại các di tích trên địa bàn xã hay các giải thể thao, hoạt động văn nghệ quần chúng. Với việc đa dạng sự kiện văn hóa - thể thao, các hoạt động khám phá, trải nghiệm, mỗi sự kiện được hy vọng sẽ mang đến những “câu chuyện riêng” về vùng đất, con người, góp phần tạo thêm sức hút cho điểm đến.

Tháng Tư vì thế được xem là tháng khởi đầu cho một “mùa vàng” của du lịch xứ Thanh.

Tuệ Minh

