Trung Quốc, Campuchia đạt nhiều đồng thuận quan trọng tại đối thoại chiến lược “2+2” lần đầu tiên

Trung Quốc và Campuchia đã đạt 6 điểm đồng thuận quan trọng tại cuộc họp theo cơ chế đối thoại chiến lược “2+2” giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh.

Các quan chức Trung Quốc và Campuchia trong cuộc đối thoại chiến lược “2+2” tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Xinhua.

Thông tin được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị công bố ngày 23/4, sau các cuộc trao đổi với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Seiha, cùng sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân.

Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, ủng hộ lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực. Một trong những nội dung trọng tâm là đẩy mạnh phối hợp về an ninh và quốc phòng, coi đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương.

Hai nước cũng thống nhất mở rộng hợp tác thực thi pháp luật, đặc biệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia như đánh bạc qua mạng và lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, hai bên sẽ tăng cường phối hợp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, thúc đẩy các nguyên tắc quan hệ quốc tế dựa trên bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ.

Ngoài ra, Trung Quốc và Campuchia tái khẳng định ủng hộ thương mại tự do toàn cầu, cũng như vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong xử lý các vấn đề quốc tế.

Trung Quốc, Campuchia đạt 6 điểm đồng thuận quan trọng tại đối thoại chiến lược “2+2” lần đầu tiên. Ảnh: AFP.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên hai nước triển khai cơ chế đối thoại chiến lược “2+2” – khuôn khổ kết hợp giữa ngoại giao và quốc phòng. Bộ trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẵn sàng cùng Campuchia phát triển cơ chế này trở thành nền tảng chiến lược lâu dài, góp phần tăng cường phối hợp trong các vấn đề an ninh, chính trị và quốc phòng.

Cuộc đối thoại được đánh giá là bước tiến mới trong quan hệ song phương, tạo cơ sở thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: Xinhua.