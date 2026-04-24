Mỹ sẽ áp thuế cao nếu Anh duy trì Thuế Dịch vụ Kỹ thuật số

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/4 cảnh báo có thể áp đặt mức thuế cao đối với hàng hóa của Vương quốc Anh nếu London không bãi bỏ Thuế Dịch vụ Kỹ thuật số (DST), trong bối cảnh hai bên còn tồn tại khác biệt liên quan đến chính sách thuế đối với các tập đoàn công nghệ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, Washington D.C. Ảnh: CGTN.

Tổng thống Trump cho rằng Thuế Dịch vụ Kỹ thuật số của Anh không công bằng khi tác động chủ yếu đến các doanh nghiệp công nghệ lớn của Mỹ. Ông nhấn mạnh Washington có thể áp dụng các biện pháp thuế quan đáp trả nếu London tiếp tục duy trì chính sách này.

Thuế Dịch vụ Kỹ thuật số của Anh hiện áp dụng mức thuế 2% đối với doanh thu từ các dịch vụ như mạng xã hội, công cụ tìm kiếm và các nền tảng trực tuyến, chủ yếu ảnh hưởng đến các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Google và Meta. Chính phủ Anh coi đây là nguồn thu quan trọng trong bối cảnh kinh tế số tăng trưởng nhanh và vai trò của các doanh nghiệp công nghệ ngày càng gia tăng.

Theo số liệu của cơ quan thuế Anh, nguồn thu từ Thuế Dịch vụ Kỹ thuật số trong năm tài chính 2025–2026 đạt khoảng 1,3 tỷ USD, tăng so với các năm trước và được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Các dự báo chính thức cũng cho thấy nguồn thu từ loại thuế này có thể đạt khoảng 1,4 tỷ bảng Anh mỗi năm vào năm 2030.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trước chuyến thăm Mỹ của Thái tử Charles III và Hoàng hậu Camilla dự kiến diễn ra trong tuần tới. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng chuyến thăm có thể góp phần thúc đẩy quan hệ song phương, vốn có thời điểm chịu tác động bởi những khác biệt trong chính sách.

Thái tử Anh Charles III và Hoàng hậu Camilla dự kiến có chuyến thăm Mỹ trong tuần tới. Ảnh: South China Morning Post.

Quan hệ giữa Mỹ và Anh thời gian gần đây ghi nhận một số bất đồng, trong đó có vấn đề thuế đối với các doanh nghiệp công nghệ. Phía Mỹ cho rằng Thuế Dịch vụ Kỹ thuật số có thể gây bất lợi cho các công ty của mình, trong khi phía Anh khẳng định đây là biện pháp nhằm đảm bảo các doanh nghiệp hoạt động tại nước này thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Thanh Giang

Nguồn: Firstpost, Xinhua.