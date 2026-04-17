Chung tay giảm sức nóng

Mới qua tết chưa đầy 2 tháng, trời còn trong tiết xuân mà nhiệt độ nhiều ngày tăng cao bất thường. Nóng vì thế là sự than phiền của nhiều người.

Nóng ở đây không chỉ là nhiệt độ, mà sức nóng còn “phả ra” từ báo cáo của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia. Theo đó, trong tuần 15 (từ ngày 6 đến 12/4/2026) nhu cầu tiêu thụ điện xác lập nhiều kỷ lục mới. Cụ thể, sản lượng điện tiêu thụ trung bình trong các ngày làm việc từ 6 đến 10/4 đạt 1.074 tỷ kWh, tăng 9,5% so với tuần trước. Phụ tải cực đại toàn hệ thống lên tới 52.731MW, tăng 7,9%; trong đó, miền Bắc tiếp tục là khu vực có mức tăng mạnh nhất, với sản lượng trung bình đạt 500,4 triệu kWh/ngày và công suất đỉnh đạt 24.657 MW. Đáng chú ý, ngày 8/4 ghi nhận kỷ lục vận hành mới khi công suất cực đại toàn hệ thống đạt 52.225MW vào lúc 15h25; sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt 1.092,1 triệu kWh. Riêng miền Bắc đạt đỉnh 24.440MW.

Gần như mùa hè năm nào câu chuyện về điện cũng gây đau đầu cho cơ quan quản lý, vận hành. Năm 2026 việc tiêu thụ điện tăng đột biến và còn đến sớm hơn. Nhu cầu sử dụng điện tăng cao không chỉ gây thiếu hụt điện, mà còn thường trực nguy cơ gây mất an toàn.

Theo dự báo, mùa hè năm nay sẽ nắng nóng kéo dài do ảnh hưởng của El Nino, cao điểm rơi vào tháng 6 - 7 với nhu cầu sử dụng điện tăng rất mạnh. Trong ngắn hạn, kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 -1/5 năm nay kéo dài dự báo sức tiêu thụ điện năng cũng sẽ tăng cao.

Dù công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, nhưng ý thức tiêu thụ điện của nhiều gia đình vẫn chưa thay đổi. Nhiều khách hàng không có sự chia sẻ, cho rằng họ bỏ tiền ra mua điện thì việc sử dụng thế nào là quyền cá nhân.

Trong khi nguồn cung điện chưa thể đáp ứng được cầu, thì câu trả lời cho sự an toàn truyền tải và an ninh năng lượng vẫn phải là tiết kiệm và chủ động các nguồn điện, trong đó có điện năng lượng mặt trời.

Tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, đã đặt mục tiêu trong năm 2026 phấn đấu có 10% cơ quan công sở và 10% hộ gia đình trên cả nước lắp đặt, sử dụng điện mặt trời mái nhà.

Câu chuyện lắp đặt điện mái nhà đang trở nên rất thời sự và thiết thực. Ngay trong nội bộ ngành điện, Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đầu tư 22 hệ thống điện mặt trời mái nhà tại các trụ sở, với tổng công suất đạt 615kWp, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/4. Công ty cũng phát động phong trào lắp đặt điện mặt trời áp mái trong toàn đơn vị, phấn đấu năm 2026 có từ 80% trở lên hộ gia đình cán bộ, công nhân viên lắp đặt và đấu nối an toàn, sử dụng hiệu quả hệ thống.

Những giải pháp giúp tăng sản lượng điện đang được hướng đến cho thấy sự ứng phó chủ động trước sức nóng về điện đang ngày một tăng cao. Tinh thần này cần được lan tỏa mạnh mẽ để mỗi khách hàng sử dụng điện cảm nhận được một cách rõ ràng hơn sự cần thiết của tiết kiệm điện đi đôi với việc chủ động các nguồn điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất, từ đó có sự chung tay hành động phù hợp và trách nhiệm hơn.

Tuệ Minh