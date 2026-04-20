Ấn Độ - Nga kích hoạt hiệp ước quốc phòng, cho phép triển khai 3.000 binh sĩ và khí tài trên lãnh thổ của nhau

Ấn Độ và Nga đã kích hoạt một hiệp ước quốc phòng mới, cho phép mỗi bên có tới 3.000 binh sĩ, cùng tàu chiến và máy bay hiện diện trên lãnh thổ của nhau, nhằm tăng cường quan hệ quân sự và hợp tác hỗ trợ hậu cần.

Ảnh: RT India

Thỏa thuận, mang tên Hiệp định Trao đổi Hậu cần Tương hỗ Ấn Độ - Nga (RELOS), được ký vào tháng 2/2025 và có hiệu lực từ ngày 12/1/2026. Nga đã thông qua luật phê chuẩn vào tháng 12/2025, hoàn tất các điều kiện để hiệp định được triển khai đầy đủ.

Hiệp ước này, có hiệu lực cả trong thời chiến và thời bình, cho phép hai quốc gia tiết kiệm tiền bạc và thời gian trong các nhiệm vụ đường dài.

Hiệp định mở ra cơ hội cho mỗi bên sử dụng các cơ sở quân sự như cảng và căn cứ không quân ở quốc gia kia. Điều đó cho phép Ấn Độ tiếp cận các căn cứ của Nga, bao gồm cả một số căn cứ ở Bắc Cực. Nga cũng được tiếp cận rộng rãi hơn với các cơ sở của Ấn Độ. Thỏa thuận cũng đề cập đến “việc triển khai các đội hình quân sự”, có nghĩa là binh lính và thiết bị có thể được gửi đi để huấn luyện, cứu trợ thiên tai và các nhiệm vụ theo kế hoạch khác cùng nhau.

Theo nội dung thỏa thuận, mỗi bên được phép duy trì tối đa 3.000 binh sĩ tại quốc gia đối tác, cùng một số lượng hạn chế khí tài quân sự. Hiệp định cho phép “tối đa năm tàu chiến, mười máy bay và ba nghìn binh sĩ hiện diện cùng lúc trên lãnh thổ nước đối tác trong thời hạn năm năm”, đồng thời có thể gia hạn thêm nếu hai bên đồng thuận.

Ảnh: Times of India

Đối với tàu chiến, hỗ trợ bao gồm quyền cập cảng, sửa chữa và cung cấp nhu yếu phẩm như nước, thực phẩm và vật tư kỹ thuật. Với máy bay quân sự, nước chủ nhà cung cấp dịch vụ kiểm soát không lưu, dữ liệu chuyến bay, hỗ trợ dẫn đường, chỗ đậu và an ninh. Các yếu tố như nhiên liệu hàng không, chất bôi trơn và sửa chữa thiết bị được thực hiện theo cơ chế hoàn trả.

Hiệp ước được triển khai trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu gia tăng, bao gồm chiến tranh tại Ukraine và xung đột ở Tây Á.

Nhật Lệ

Nguồn: NDTV, Times of India