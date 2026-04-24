Li- băng cáo buộc Israel vi phạm luật chiến tranh

Li-băng đã cáo buộc Israel vi phạm luật chiến tranh sau khi một nhà báo thiệt mạng trong vụ không kích tại miền Nam nước này, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục căng thẳng.

Nhà báo Amal Khalil gần một cây cầu bị phá hủy tại Qasmiyeh, Li-băng, ngày 22/3/2026. Ảnh: AP.

Theo nguồn tin địa phương ngày 23/4, nhà báo Amal Khalil của báo Al-Akhbar đã thiệt mạng khi một ngôi nhà tại làng al-Tiri bị trúng không kích. Bà được cho là đang trú ẩn tại đây sau khi phương tiện di chuyển bị tấn công trước đó. Một đồng nghiệp đi cùng là Zeinab Faraj bị thương nặng. Lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường do tình hình giao tranh tiếp diễn.

Thủ tướng Li-băng Nawaf Salam cho rằng việc tấn công vào các nhà báo không còn là các vụ việc đơn lẻ mà mang tính hệ thống. Ông nhấn mạnh các hành động tấn công, cản trở cứu hộ và tiếp tục không kích sau khi lực lượng cứu nạn có mặt là dấu hiệu của “tội ác chiến tranh”, đồng thời khẳng định Li-băng sẽ theo đuổi vụ việc tại các cơ chế quốc tế có thẩm quyền.

Bộ trưởng Thông tin Li-băng Paul Morcos cũng lên án vụ việc, cho rằng đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế.

Người phụ nữ đi ngang qua các tòa nhà bị hư hại trong bối cảnh lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Li-băng và Israel, tại Beirut, Li-băng. Ảnh tư liệu: Reuters.

Về phía Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đang rà soát vụ việc và khẳng định không chủ đích nhằm vào các nhà báo. IDF cho rằng một số mục tiêu bị tấn công được xác định là có nguy cơ đe dọa lực lượng Israel sau khi vượt qua ranh giới an ninh do Israel đơn phương thiết lập tại miền Nam Li-băng.

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến nhà báo đã được ghi nhận tại Li-băng trong bối cảnh xung đột leo thang. Một số phóng viên và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc không kích tại nhiều khu vực khác nhau.

Tình hình an ninh tại miền Nam Li-băng tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi các thỏa thuận ngừng bắn hiện có vẫn được đánh giá là mong manh, tồn tại nhiều điểm khác biệt giữa các bên liên quan.

Thanh Hằng

Nguồn: AP, RT.