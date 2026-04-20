Tạo điểm nhấn thu hút khách

Cuối tuần này sẽ diễn ra Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026. Như thường lệ, đây là sự kiện được chờ đợi nhất của tháng Tư - sự kiện mở màn cho một mùa du lịch biển.

Du lịch biển hiện đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế du lịch Thanh Hóa và du lịch biển Sầm Sơn có vai trò, vị trí cũng như đóng góp lớn trong tương quan du lịch biển của xứ Thanh. Một sự chuẩn bị công phu với chương trình lễ hội khai mạc ấn tượng sẽ là khởi đầu tốt đẹp thu hút du khách và tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy du lịch Sầm Sơn phát triển.

Chuẩn bị cho mùa du lịch biển 2026, Ban Chỉ đạo Phát triển du lịch tỉnh đã làm việc với các địa phương có khu du lịch biển. Một trong những nội dung mà ban chỉ đạo đưa ra là phải chuẩn bị tổ chức lễ khai trương du lịch biển 2026 tạo được sức hút đối với du khách. Cùng với chú trọng nâng cấp, cải tạo hạ tầng du lịch, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng phải kiến tạo một môi trường du lịch văn hóa đạt niềm tin cho du khách.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo này, phường Sầm Sơn và cơ quan chức năng đã có sự chuẩn bị rất tích cực, trách nhiệm. Không chỉ cảnh quan môi trường được cải tạo, nâng cấp, mà môi trường kinh doanh du lịch cũng được rà soát, thiết lập. Một số vụ việc như chèn ép du khách chụp ảnh, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ du khách, ngay lập tức đã được xử lý triệt để. Hành động khẩn trương, kiên quyết đó như một thông điệp gửi đến du khách, đó là Sầm Sơn không chỉ sạch từ biển, mà còn “sạch” cả trong cung cách phục vụ.

Việc tổ chức tốt Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026, nhất là tạo dựng một môi trường du lịch văn hóa, văn minh xuyên suốt mùa du lịch không chỉ giúp Sầm Sơn hoàn thành các mục tiêu về số khách, ngày khách, doanh thu đặt ra trong mùa du lịch năm 2026, mà còn tạo ra điểm nhấn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người xứ Thanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh.

Trong hành trình hướng đến đô thị du lịch biển trọng điểm quốc gia, điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế, đòi hỏi Sầm Sơn không chỉ phát huy tốt tiềm năng, lợi thế tài nguyên du lịch của mình, mà còn phải duy trì một môi trường du lịch có chiều sâu văn hóa. Khi mà các địa phương đua nhau xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, thì văn hóa trong cách vận hành du lịch sẽ giúp gia tăng sức cạnh tranh. Một Lễ hội du lịch Sầm Sơn 2026 đậm chất văn hóa, ấn tượng được chuẩn bị công phu diễn ra cuối tuần này, cũng như quyết tâm duy trì một môi trường du lịch văn minh, an toàn mà Sầm Sơn đang theo đuổi, chính là điểm cộng thu hút khách bên cạnh những sản phẩm du lịch hấp dẫn mà Sầm Sơn đang sở hữu.

Tuệ Minh