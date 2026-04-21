Quân khu 4 công bố, trao quyết định về công tác cán bộ

Chiều 20/4/2026, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị công bố, trao quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Đỗ Văn Hưng, Phó Vụ trưởng, Vụ Địa bàn IA, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại biểu của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương dự Hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì Hội nghị. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc dự Hội nghị.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí nhận quyết định.

Hội nghị đã nghe công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, cán bộ biệt phái, nguyên Ủy viên - đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV (nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4) nghỉ công tác từ ngày 15/4/2026 về Quân khu 4 thực hiện chế độ, chính sách.

Hội nghị cũng nghe công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về bổ nhiệm lại Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; điều động bổ nhiệm có thời hạn 8 đồng chí: Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nghệ An; Đại tá Nguyễn Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Hoàng Xuân Đông, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh; Đại tá Đoàn Sinh Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Huế; Đại tá Lê Hồng Việt, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế; Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS thành phố Huế giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị; Đại tá Trương Viết Hải, Chính ủy Bộ CHQS thành phố Huế giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị.

Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu công bố các quyết định.

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường chúc mừng Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng được nghỉ công tác từ ngày 15/4/2026. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường trân trọng cảm ơn những cống hiến, sự đóng góp của Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng qua các chức vụ công tác. Đồng chí bày tỏ mong muốn, sau khi nhận quyết định, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng luôn giữ gìn sức khỏe, thường xuyên quan tâm đến sự phát triển của LLVT Quân khu.

Đại tá Hoàng Xuân Đông, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát biểu cảm ơn.

Đối với Đại tá Phạm Văn Dũng, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường nhấn mạnh, việc bổ nhiệm lại là minh chứng cho năng lực và uy tín của Đại tá Phạm Văn Dũng trong nhiệm kỳ vừa qua. Tuy nhiên, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của LLVT Quân khu trong thời gian tới đòi hỏi yêu cầu ngày càng cao, đồng chí bày tỏ tin tưởng rằng, với bản lĩnh đã được tôi luyện, bề dày kinh nghiệm đã được tích lũy và sự tín nhiệm của tập thể, Đại tá Phạm Văn Dũng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có nhiều đột phá trong công tác tham mưu, cũng như chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2026, góp phần xây dựng LLVT Quân khu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Chúc mừng các đồng chí Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành phố nhận quyết định mới, đồng chí Chính ủy Quân khu yêu cầu nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, nắm chắc tình hình địa bàn; chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững nền nếp chính quy, kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng.

Đồng thời, cần phát huy dân chủ, giữ vững đoàn kết nội bộ; nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, giáo dục tư tưởng, pháp luật; triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; quan tâm đời sống bộ đội, nhất là ở địa bàn khó khăn; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

Hoàng Thái/Báo Quân khu 4