Mỹ xem xét các biện pháp gây sức ép với một số đồng minh NATO

Một tài liệu nội bộ của Bộ Quốc phòng Mỹ (Lầu Năm Góc) cho thấy Washington đang cân nhắc nhiều phương án nhằm gây sức ép đối với một số đồng minh trong NATO, trong bối cảnh xuất hiện bất đồng liên quan đến các hoạt động quân sự và xử lý khủng hoảng Iran.

Theo nguồn tin từ một quan chức Mỹ, nội dung email nội bộ đề cập khả năng áp dụng các biện pháp như hạn chế vai trò của một số quốc gia trong các cơ chế của NATO, đồng thời xem xét phương án đình chỉ Tây Ban Nha khỏi một số vị trí hoặc hoạt động quan trọng trong liên minh. Tài liệu cũng nêu khả năng rà soát lại lập trường của Mỹ đối với một số vấn đề quốc tế liên quan đến đồng minh châu Âu, trong đó có tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Falkland.

Nguồn tin cho biết các đề xuất này xuất phát từ quan điểm cho rằng một số đồng minh chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phối hợp trong các hoạt động do Mỹ dẫn dắt liên quan đến Iran, đặc biệt là việc chia sẻ quyền tiếp cận căn cứ quân sự, không phận và hỗ trợ hậu cần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh NATO vì không tham gia đầy đủ vào các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz, đồng thời để ngỏ khả năng xem xét lại mức độ cam kết của Mỹ đối với liên minh.

Binh sĩ Tây Ban Nha đặt quốc kỳ Tây Ban Nha lên một phương tiện trong cuộc tập trận Dynamic Mariner 25, có sự tham gia của lực lượng từ nhiều quốc gia thành viên NATO, tại bãi biển Retin, Đại Tây Dương, ở Barbate, Tây Ban Nha, ngày 28/3/2025. Ảnh: Reuters.

Phản hồi về thông tin trên, người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết chính quyền Mỹ đang xây dựng các phương án nhằm bảo đảm các đồng minh “chia sẻ gánh nặng” trong khuôn khổ NATO, song từ chối bình luận chi tiết về các trao đổi nội bộ.

Theo các nhà phân tích, những khác biệt trong cách tiếp cận đối với khủng hoảng Iran đang làm gia tăng sức ép đối với sự gắn kết của NATO. Một số quốc gia châu Âu cho rằng việc tham gia trực tiếp vào các hoạt động quân sự có thể làm gia tăng căng thẳng, trong khi vẫn khẳng định sẵn sàng hỗ trợ bảo đảm an ninh hàng hải sau khi tình hình ổn định.

Trong khi đó, phía Mỹ nhấn mạnh NATO cần duy trì nguyên tắc chia sẻ trách nhiệm, cảnh báo liên minh sẽ đối mặt thách thức nếu các thành viên không thống nhất trong xử lý các vấn đề an ninh chung.

Thanh Hằng

Nguồn: RT.