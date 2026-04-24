Nga phản đối gói trừng phạt mới của EU, cảnh báo tác động lan tỏa với hệ thống thương mại toàn cầu

Các nhà ngoại giao Nga ngày 24/4 lên tiếng chỉ trích gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU), cho rằng các biện pháp này mang tính đơn phương, đồng thời bày tỏ quan ngại về tác động lan tỏa đối với hệ thống thương mại toàn cầu.

Nga phản đối gói trừng phạt thứ 20 của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố cùng ngày, các nhà ngoại giao Nga cho rằng các lệnh trừng phạt mới không dựa trên nền tảng pháp lý quốc tế và mang tính áp đặt. Phía Nga nhấn mạnh chỉ những biện pháp được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua mới có giá trị pháp lý, trong khi các hành động còn lại bị coi là đơn phương.

Phản ứng này được đưa ra ngay sau khi EU đạt được đồng thuận về gói trừng phạt mới liên quan đến xung đột tại Ukraine. Quyết định được thông qua sau khi Slovakia và Hungary – hai quốc gia từng bày tỏ quan ngại rút lại lập trường, trong bối cảnh dòng chảy dầu qua đường ống Druzhba, tuyến cung cấp quan trọng từ Nga sang Trung và Đông Âu, được nối lại.

Theo các nguồn tin, gói biện pháp mới của EU tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, tài chính và thương mại. Khối này mở rộng hạn chế đối với một số hoạt động liên quan đến dầu khí của Nga, đồng thời tăng cường giám sát các hoạt động vận chuyển dầu ngoài hệ thống truyền thống. Bên cạnh đó, EU cũng mở rộng phạm vi áp dụng sang các thực thể tại quốc gia thứ ba bị cho là có liên quan đến hoạt động thương mại với Nga.

Gói trừng phạt mới của EU tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, tài chính và thương mại. Ảnh: The Gaze.

Phía Nga bày tỏ quan ngại rằng việc mở rộng các biện pháp sang bên thứ ba có thể tạo ra tác động vượt ngoài phạm vi ban đầu, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế và thương mại của các quốc gia liên quan. Moscow cho rằng cách tiếp cận này có nguy cơ làm gia tăng sức ép đối với các đối tác kinh tế và ảnh hưởng đến tính ổn định của chuỗi cung ứng.

Giới quan sát nhận định, các diễn biến mới cho thấy sự khác biệt trong cách tiếp cận giữa Nga và EU vẫn còn đáng kể, đồng thời phản ánh những thách thức trong việc cân bằng giữa mục tiêu chính sách và duy trì ổn định kinh tế khu vực cũng như toàn cầu.

Thanh Giang

Nguồn: TASS, Reuters.