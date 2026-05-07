Ukraine cáo buộc Nga “từ chối rõ ràng” các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn bất chấp đề xuất ngừng bắn do Kiev đưa ra trước đó, trong bối cảnh hai bên đưa ra các sáng kiến ngừng bắn khác nhau liên quan lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Theo ông Zelensky, chỉ tính đến sáng 6/5, Nga đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công trên chiến tuyến cùng các đợt không kích và tập kích bằng thiết bị bay không người lái. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đã đề xuất lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 6/5 nhằm đáp lại đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tạm ngừng giao tranh trong hai ngày 8-9/5 nhân dịp lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, ông Zelensky cho rằng Nga “từ chối rõ ràng” các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng. Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng hướng tới hòa bình, song cho biết Kiev sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả phù hợp nếu các cuộc tấn công tiếp diễn.

Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo Moskva có thể tiến hành các đòn đáp trả mạnh nếu Ukraine tìm cách làm gián đoạn các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Nga cũng kêu gọi các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Kiev nhanh chóng sơ tán nhân viên trong trường hợp xảy ra leo thang quân sự.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Moskva sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nếu Ukraine tiến hành các hoạt động nhằm vào lễ duyệt binh tại thủ đô Moskva. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ thúc đẩy vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể, trong khi giao tranh tại miền Đông Ukraine tiếp tục gia tăng. Nga hiện duy trì chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk, còn Ukraine đẩy mạnh các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp quân sự của Nga.

Cùng ngày 6/5, Ủy viên Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova cho biết Moskva và Kiev đang tiến hành các cuộc đàm phán hằng ngày nhằm chuẩn bị cho một đợt trao đổi tù binh mới giữa hai bên, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài.

Nguồn: Reuters, Tass