Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Ukraine cáo buộc Nga “từ chối rõ ràng” các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng

Lê Hà.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn bất chấp đề xuất ngừng bắn do Kiev đưa ra trước đó, trong bối cảnh hai bên đưa ra các sáng kiến ngừng bắn khác nhau liên quan lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ukraine cáo buộc Nga “từ chối rõ ràng” các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn bất chấp đề xuất ngừng bắn do Kiev đưa ra trước đó, trong bối cảnh hai bên đưa ra các sáng kiến ngừng bắn khác nhau liên quan lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Ukraine cáo buộc Nga “từ chối rõ ràng” các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo ông Zelensky, chỉ tính đến sáng 6/5, Nga đã thực hiện hàng chục cuộc tấn công trên chiến tuyến cùng các đợt không kích và tập kích bằng thiết bị bay không người lái. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Kiev đã đề xuất lệnh ngừng bắn bắt đầu từ ngày 6/5 nhằm đáp lại đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tạm ngừng giao tranh trong hai ngày 8-9/5 nhân dịp lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít.

Trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội, ông Zelensky cho rằng Nga “từ chối rõ ràng” các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng. Ông khẳng định Ukraine sẵn sàng hướng tới hòa bình, song cho biết Kiev sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả phù hợp nếu các cuộc tấn công tiếp diễn.

Ukraine cáo buộc Nga “từ chối rõ ràng” các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova. Ảnh: Tass

Về phía Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo Moskva có thể tiến hành các đòn đáp trả mạnh nếu Ukraine tìm cách làm gián đoạn các hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Nga cũng kêu gọi các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Kiev nhanh chóng sơ tán nhân viên trong trường hợp xảy ra leo thang quân sự.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Moskva sẽ đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn nếu Ukraine tiến hành các hoạt động nhằm vào lễ duyệt binh tại thủ đô Moskva. Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ thúc đẩy vẫn chưa đạt tiến triển đáng kể, trong khi giao tranh tại miền Đông Ukraine tiếp tục gia tăng. Nga hiện duy trì chiến dịch quân sự nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donetsk, còn Ukraine đẩy mạnh các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp quân sự của Nga.

Cùng ngày 6/5, Ủy viên Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova cho biết Moskva và Kiev đang tiến hành các cuộc đàm phán hằng ngày nhằm chuẩn bị cho một đợt trao đổi tù binh mới giữa hai bên, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters, Tass

Từ khóa:

#Chiến tranh Thế giới thứ hai #Kiev #Cáo buộc #Người phát ngôn bộ ngoại giao #Tổng thống nga vladimir putin #Ngày chiến thắng #Căng thẳng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

WHO: Nguy cơ bùng phát virus Hanta hiện ở mức thấp

WHO: Nguy cơ bùng phát virus Hanta hiện ở mức thấp

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định nguy cơ bùng phát dịch diện rộng từ ổ lây nhiễm virus Hanta trên du thuyền MV Hondius hiện ở mức thấp, đồng thời khẳng định tình hình này khác biệt đáng kể so với giai đoạn đầu của đại dịch COVID-19.
Thủ tướng Đức: Thế giới đang đối diện một “bước ngoặt mang tính lịch sử”

Thủ tướng Đức: Thế giới đang đối diện một “bước ngoặt mang tính lịch sử”

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Giữa lúc xung đột địa chính trị và khủng hoảng cấu trúc đồng thời gây sức ép lên châu Âu, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng thế giới đang bước vào một “bước ngoặt lịch sử”, đồng thời kêu gọi châu Âu đẩy nhanh cải cách để thích ứng với trật tự...
Nợ toàn cầu lập kỷ lục gần 353.000 tỷ USD

Nợ toàn cầu lập kỷ lục gần 353.000 tỷ USD

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Viện Tài chính Quốc tế (IIF) vừa công bố báo cáo Giám sát Nợ Toàn cầu cho biết tổng nợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục gần 353.000 tỷ USD vào cuối quý I/2026, trong bối cảnh giới đầu tư quốc tế bắt đầu có dấu hiệu đa dạng hóa danh mục, giảm phụ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh