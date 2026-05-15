Các nước siết chặt giám sát y tế với hành khách từ du thuyền MV Hondius

Hàng loạt quốc gia đang khẩn trương triển khai các biện pháp giám sát y tế và truy vết hành khách liên quan tới ổ dịch hantavirus bùng phát trên du thuyền MV Hondius.

Tại Australia, ngày 15/5, bốn công dân nước này cùng một người Anh và một người New Zealand đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân gần Perth ở phía Tây Australia trên một chuyến bay do chính phủ thuê. Những người này sẽ tự cách ly trong ít nhất ba tuần tại một cơ sở cách ly. Bộ trưởng Y tế Liên bang Mark Butler cho biết tất cả các thành viên trong nhóm đều có kết quả xét nghiệm âm tính và không có triệu chứng nhiễm virus trước khi lên máy bay ở Hà Lan.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết tính đến ngày 14/5, chưa ghi nhận ca nhiễm hantavirus nào tại nước này, trong khi cơ quan này đang theo dõi 41 người trên khắp nước Mỹ liên quan đến virus trên. David Fitter, người phụ trách quản lý sự cố ứng phó với virus hanta của CDC cho biết những người đang được theo dõi thuộc ba nhóm chính: hành khách được hồi hương từ tàu MV Hondius và hiện đang ở Nebraska và Atlanta; hành khách đã rời tàu và trở về nhà trước khi dịch bệnh được phát hiện; và những người có thể đã tiếp xúc trên các chuyến bay có ca bệnh có triệu chứng. CDC khuyến cáo những người đang được theo dõi nên ở nhà và tránh tiếp xúc với người khác trong vòng 42 ngày.

Pháp và Hà Lan cho biết tất cả các trường hợp tiếp xúc với virus hanta đều có kết quả âm tính. Trong bối cảnh giới chức y tế châu Âu đang theo dõi sát các diễn biến liên quan virus hanta, Liên minh châu Âu (EU) thông báo sẽ tăng cường chia sẻ thông tin giữa 27 quốc gia thành viên nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với virus Hanta.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 14/5 ra tuyên bố xác nhận rằng tất cả hành khách trên tàu MV Hondius đã an toàn rời tàu. Ông cho biết các quan chức y tế sẽ theo dõi hành khách trên đất liền, trong khi thuyền trưởng Jan Dobrogowski và 26 thành viên thủy thủ đoàn vẫn ở lại trên tàu. Tàu MV Hondius hiện đang trên đường đến Hà Lan.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 11 hành khách trên tàu MV Hondius đã nhiễm virus và 3 người đã tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến nghị cách ly 42 ngày đối với tất cả hành khách và các chuyên gia y tế đã kêu gọi mọi người bình tĩnh, lưu ý rằng virus này ít lây lan hơn nhiều so với COVID-19 và gây ra ít rủi ro cho cộng đồng nói chung.

Dù giới chức y tế quốc tế đánh giá nguy cơ lây lan ra cộng đồng hiện vẫn ở mức thấp, việc hành khách di chuyển qua nhiều quốc gia đã làm dấy lên lo ngại về khả năng phát tán dịch bệnh xuyên biên giới.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, CNBC.