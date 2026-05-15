Thủ tướng Latvia từ chức sau tranh cãi về ứng phó UAV xâm nhập

Ngày 14/5, Thủ tướng trung hữu Latvia Evika Silina đã từ chức sau khi đảng Tiến bộ - đối tác liên minh thiên tả của bà rút sự ủng hộ đối với chính phủ, khiến bà không còn nắm đa số trong quốc hội.

Động thái trên diễn ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds, thành viên của đảng Tiến bộ, buộc phải từ chức tuần trước liên quan đến cách chính phủ xử lý nhiều vụ việc các máy bay không người lái ( UAV) đi lạc bị nghi thuộc về Ukraine xâm nhập lãnh thổ Latvia. Khi đó, bà Silina cho biết ông Spruds đã đánh mất sự tin tưởng của bà cũng như của công chúng.

Ngày 7/5, hai máy bay không người lái bị nghi là của Ukraine đã bay vào Latvia, trong đó một chiếc rơi xuống một cơ sở lưu trữ nhiên liệu. Ông Spruds cho biết đây nhiều khả năng là các máy bay không người lái của Ukraine nhằm vào Nga nhưng đã vô tình bay lạc sang Latvia. Kể từ tháng 3, nhiều máy bay không người lái của Ukraine hướng tới Nga đã rơi xuống lãnh thổ ba quốc gia khu vực Baltic. Giới chức Latvia cho rằng những sự cố này cho thấy những điểm yếu trong khả năng ứng phó của nước này trước các mối đe dọa quân sự.

Liên minh cầm quyền ba đảng tại Latvia đã chịu nhiều sức ép trong nhiều tháng qua vì hàng loạt vấn đề khác nhau. Việc bà Silina từ chức diễn ra chỉ vài tháng trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức vào tháng 10. Bà Silina viết trên mạng xã hội X ngày 14/5: “Ưu tiên của tôi luôn là, và vẫn sẽ là, phúc lợi và an ninh của người dân Latvia. Các đảng phái và liên minh có thể thay đổi, nhưng Latvia vẫn tồn tại. Và trách nhiệm của tôi đối với xã hội luôn được đặt lên trên hết.”

Tổng thống Latvia Edgars Rinkevics, người có trách nhiệm bổ nhiệm người đứng đầu chính phủ mới, dự kiến sẽ gặp đại diện của tất cả các đảng trong quốc hội vào hôm nay 15/5 theo giờ địa phương.

Ảnh: Reuters.

Tuần trước, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết các sự cố tại Latvia là “kết quả của hoạt động tác chiến điện tử của Nga nhằm cố tình làm chệch hướng các máy bay không người lái của Ukraine khỏi mục tiêu tại Nga.” Ông cũng đề nghị Ukraine hỗ trợ các quốc gia Baltic và Phần Lan nhằm ngăn chặn những sự cố tương tự trong tương lai. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ngày 13/5 cho biết Ukraine sẽ cử các chuyên gia đến Latvia để giúp bảo vệ không phận nước này.

Thanh Vân

Nguồn: AP.