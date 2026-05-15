Áp lực gia tăng với Thủ tướng Anh Starmer khi các nghị sĩ và thành viên nội các từ chức

Chính trường Anh đang chứng kiến những diễn biến căng thẳng khi Thủ tướng Keir Starmer đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ trong nội bộ Công đảng, trong bối cảnh hàng loạt nghị sĩ và thành viên nội các từ chức, cùng với các đồn đoán về sự thay đổi vị trí lãnh đạo đảng.

Ảnh: Getty Images.

Trong động thái mới nhất, Bộ trưởng Y tế Wes Streeting đã tuyên bố từ chức, cho rằng ông “mất niềm tin” vào sự lãnh đạo của Thủ tướng Starmer và không thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò trong chính phủ “một cách danh dự và trên nguyên tắc”. Trong thư từ chức, ông Streeting nhận định ban lãnh đạo đang “thiếu định hướng trong bối cảnh đất nước cần có sự dẫn dắt rõ ràng”, đồng thời kêu gọi mở một cuộc tranh luận công khai về vấn đề lãnh đạo trong Công đảng.

Trước đó, nghị sĩ Công đảng Josh Simons cũng đã từ chức, mở đường cho khả năng Thị trưởng vùng Greater Manchester Andy Burnham có thể tham gia tranh cử bổ sung tại khu vực Makerfield, qua đó trở lại Hạ viện Anh. Ông Andy Burnham từng là nghị sĩ Hạ viện trong 16 năm và giữ chức Thị trưởng vùng Greater Manchester từ năm 2017.

Theo truyền thông Anh, ông Burnham được đánh giá có khả năng giành đủ sự ủng hộ trong nội bộ Công đảng để khởi động một thách thức lãnh đạo đối với Thủ tướng Starmer. Việc trở thành nghị sĩ Hạ viện là điều kiện bắt buộc để đủ tư cách tham gia tranh cử chức lãnh đạo đảng.

Ảnh: AP.

Thủ tướng Starmer đang đối mặt làn sóng chỉ trích sau kết quả không như kỳ vọng của Công đảng tại các cuộc bầu cử địa phương gần đây. Hơn 90 nghị sĩ Công đảng được cho là đã kêu gọi ông từ chức, trong khi một số thành viên nội các tiếp tục lên tiếng ủng hộ ông.

Sau quyết định từ chức của ông Streeting, văn phòng Thủ tướng Anh ra tuyên bố thông báo bổ nhiệm nghị sĩ James Murray làm Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi xã hội, thay thế ông Streeting. Thủ tướng Anh Starmer cũng cảnh báo các bộ trưởng và nghị sĩ rằng một cuộc đua tranh chức lãnh đạo Công đảng sẽ đẩy đảng này vào hỗn loạn, giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng thay đổi người đứng đầu đảng.

Tình hình chính trị nội bộ Công đảng được đánh giá đang bước vào giai đoạn nhạy cảm, khi các quyết sách, kết quả bầu cử và sự phân hóa quan điểm trong nội bộ đang tạo sức ép lớn lên vị trí của Thủ tướng Keir Starmer.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Wion.