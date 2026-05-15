Thượng đỉnh Mỹ - Trung: Thêm đồng thuận, tạo động lực mới cho hợp tác song phương

Ngày 15/5, trong ngày làm việc cuối cùng của chuyến thăm Bắc Kinh, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp tục hội đàm và đạt được thêm nhiều đồng thuận mới về thương mại cũng như hợp tác song phương.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đạt thêm loạt đồng thuận mới sau cuộc hội đàm tại Bắc Kinh sáng 15/5. Ảnh: Xinhua.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra tại Trung Nam Hải, khu phức hợp dành cho lãnh đạo cấp cao Trung Quốc nằm cạnh Tử Cấm Thành. Tại đây, hai nhà lãnh đạo cùng dùng trà và thảo luận về các vấn đề then chốt trong quan hệ Mỹ - Trung, bao gồm thương mại, công nghệ, năng lượng và các vấn đề khu vực.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hai bên đã đạt được “một loạt đồng thuận mới”, đồng thời nhất trí xử lý phù hợp những quan ngại của nhau, tăng cường liên lạc và phối hợp trong các vấn đề quốc tế. Bắc Kinh cho rằng các cuộc gặp đã góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và củng cố lòng tin giữa hai cường quốc.

Về kinh tế, ông Trump tiết lộ Trung Quốc đã đồng ý mua 200 máy bay Boeing, đơn hàng máy bay thương mại đầu tiên từ Mỹ của Bắc Kinh trong gần một thập kỷ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng bày tỏ mong muốn tăng nhập khẩu dầu mỏ, đậu nành và các mặt hàng nông sản Mỹ. Giới chức Washington kỳ vọng thỏa thuận nông nghiệp mới có thể đạt giá trị hàng chục tỉ USD mỗi năm.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Vườn Trung Nam Hải ở Bắc Kinh ngày 15/5. Ảnh: AFP.

Hai bên cũng thảo luận về việc thiết lập các “rào chắn” trong sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm hạn chế nguy cơ cạnh tranh công nghệ vượt ngoài tầm kiểm soát.

Bên cạnh thương mại, ông Trump dự kiến thúc đẩy Bắc Kinh đóng vai trò tích cực hơn trong việc gây sức ép với Iran nhằm đạt được một thỏa thuận với Washington, liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump dành nhiều lời tích cực cho nhà lãnh đạo Trung Quốc khi mô tả ông Tập là “một người ấm áp” và “rất nghiêm túc trong công việc”. Tổng thống Mỹ đồng thời bày tỏ hy vọng quan hệ Mỹ - Trung sẽ “mạnh mẽ và tốt đẹp hơn bao giờ hết”.

Bên lề chuyến thăm, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường cũng đã gặp gỡ đại diện nhiều tập đoàn lớn của Mỹ đi cùng phái đoàn Tổng thống Trump, trong đó có Apple, NVIDIA, Meta, Tesla, Boeing, Qualcomm và Visa.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Lý Cường cho rằng việc duy trì quan hệ kinh tế và thương mại ổn định giữa Trung Quốc và Mỹ có ý nghĩa quan trọng không chỉ với hai nước mà còn với kinh tế toàn cầu. Theo ông, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cần tăng cường hợp tác mở, kiểm soát thỏa đáng các khác biệt và đóng vai trò là lực lượng ổn định đối với thế giới. Thủ tướng Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng hợp tác cùng có lợi với Washington, đồng thời bày tỏ hy vọng ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện tại thị trường Trung Quốc.

Về phía doanh nghiệp Mỹ, các đại diện tham dự đánh giá cuộc gặp giữa hai nguyên thủ đã tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế - thương mại song phương, đồng thời mang lại thêm sự chắc chắn cho kinh tế thế giới trong bối cảnh tình hình quốc tế còn nhiều biến động.

Thu Uyên

Nguồn: Xinhua, Reuters.