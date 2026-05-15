Phương Tây sử dụng Baltic như “phòng thí nghiệm” để nghiên cứu kịch bản leo thang với Nga

Ngày 15/5 Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng khu vực Baltic hiện đang được phương Tây sử dụng như một “bàn đạp” để thử nghiệm các cơ chế nhằm kiểm soát và kiềm chế Nga, trong bối cảnh các hoạt động quân sự và hợp tác an ninh tại khu vực này gia tăng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Reuters

Trong phát biểu của mình, ông Grushko nhận định khu vực Baltic trước đây từng là một trong những khu vực ổn định nhất về mặt quân sự, không tồn tại xung đột hoặc các điểm nóng đóng băng. Tuy nhiên, theo ông, tình hình hiện nay đã thay đổi khi mức độ căng thẳng gia tăng và các hoạt động quân sự mở rộng.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng phương Tây đang sử dụng Baltic như một “phòng thí nghiệm” để nghiên cứu các kịch bản leo thang tình hình và triển khai chiến lược kiềm chế Nga từ nhiều hướng địa lý khác nhau. Ông Grushko cũng lưu ý rằng các liên minh và cơ chế hợp tác an ninh mới đang được hình thành trong khu vực, trong đó có xu hướng mở rộng sang khu vực Bắc Cực.

Các quốc gia Baltic xây dựng mạng lưới phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus. Ảnh: Kyivpost

Theo quan chức ngoại giao Nga, những diễn biến này “đáng lo ngại” và không phù hợp với lợi ích của các quốc gia cũng như cư dân trong khu vực Bắc Cực. Ông Grushko cảnh báo việc mở rộng hoạt động quân sự có thể làm gia tăng căng thẳng thay vì duy trì ổn định.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng dẫn lại khẩu hiệu “vĩ độ cao – căng thẳng thấp” từng được sử dụng trong nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng Bắc Cực của Na Uy, cho rằng trên thực tế, các chính sách hiện nay của phương Tây đang đi ngược lại tinh thần này và có nguy cơ biến khu vực Bắc Cực thành một không gian cạnh tranh quân sự.

Các nước phương Tây hiện chưa đưa ra phản hồi trực tiếp đối với phát biểu trên của Thứ trưởng Ngoại giao Nga.

Trong những năm gần đây, khu vực Baltic và Bắc Cực được ghi nhận là một trong những điểm nóng mới về an ninh tại châu Âu, trong bối cảnh nhiều quốc gia tăng cường hiện diện quân sự và hợp tác quốc phòng.

Lê Hà.

Nguồn: Tass