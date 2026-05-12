Truyền thông Mỹ: Pakistan cho phép máy bay Iran sử dụng căn cứ không quân

Truyền thông Mỹ đưa tin Pakistan được cho là đã cho phép một số máy bay quân sự của Iran đỗ tại căn cứ không quân Nur Khan, gần thành phố Rawalpindi, trong thời gian căng thẳng giữa Iran và Mỹ leo thang hồi đầu tháng 4.

Các nhà lãnh đạo Pakistan đón phái đoàn Iran tới Islamabad tối 11/5 để tiến hành các cuộc thảo luận với Mỹ. Ảnh: Reuters

Thông tin do CBS News đăng tải, dẫn lời các quan chức Mỹ, cho biết động thái này diễn ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran.

Theo báo cáo, trong số các máy bay được Iran điều tới Pakistan có một máy bay trinh sát RC-130 thuộc Không quân Iran, phiên bản chuyên thu thập thông tin tình báo của dòng vận tải cơ Lockheed C-130 Hercules. Các nguồn tin Mỹ cho rằng việc đưa máy bay tới Pakistan có thể nhằm bảo vệ các khí tài quân sự của Iran trước nguy cơ bị không kích.

Ngoài Pakistan, Iran cũng bị cho là đã điều một số máy bay dân sự tới Afghanistan để tránh rủi ro an ninh trong giai đoạn xung đột. Một quan chức hàng không dân dụng Afghanistan nói với CBS News rằng một máy bay phản lực của Iran đã hạ cánh xuống thủ đô Kabul trước khi xung đột nổ ra, sau đó được chuyển tới sân bay Herat, gần biên giới Iran, vì lý do an toàn.

Các quan chức Mỹ được CBS News dẫn lời cho rằng, một số máy bay của Iran đã được điều tới căn cứ không quân Nur Khan của Pakistan trong giai đoạn diễn ra các cuộc đàm phán ngừng bắn mong manh với Mỹ. Ảnh: Reuters

Nguồn tin này cho biết việc di chuyển máy bay diễn ra trong bối cảnh Pakistan tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Kabul hồi tháng 3. Tuy nhiên, phía Pakistan đã bác bỏ các thông tin trên. Một quan chức cấp cao Pakistan khẳng định không thể che giấu máy bay quân sự tại căn cứ Nur Khan do căn cứ này nằm giữa khu vực đô thị đông dân cư.

Trong khi đó, người phát ngôn Taliban Zabihullah Mujahid cũng phủ nhận thông tin Iran đưa máy bay sang Afghanistan để tránh các cuộc tấn công, cho rằng Tehran “không cần thực hiện các biện pháp như vậy”.

Các thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Pakistan tiếp tục theo đuổi chính sách cân bằng quan hệ với nhiều bên trong khu vực, vừa duy trì hợp tác với Mỹ, vừa giữ quan hệ với Iran và chính quyền Taliban tại Afghanistan. Diễn biến này được cho là phản ánh những thách thức ngày càng lớn đối với Islamabad trong bối cảnh tình hình an ninh và địa chính trị khu vực tiếp tục phức tạp.

Thanh Hằng

Nguồn: CBS, Arap.