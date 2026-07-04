Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt an ninh trước thềm Thượng đỉnh NATO

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra vào tuần tới, Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập tình trạng an ninh ở mức tối đa, áp đặt lệnh hạn chế vùng trời và triển khai hàng chục nghìn binh sĩ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện.

Hơn 56.000 cảnh sát và nhân viên an ninh được triển khai cho hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO diễn ra vào ngày 7-8 tháng 7 tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Anadolu.

Theo kế hoạch, Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần thứ 36 giữa các nguyên thủ quốc gia và chính phủ sẽ diễn ra tại Ankara trong hai ngày 7–8/7, với sự tham dự của 52 nhà lãnh đạo đến từ 32 quốc gia thành viên và 9 quốc gia được mời.

Phát biểu tại cuộc họp ở Ankara ngày 3/7, Bộ trưởng Nội vụ Mustafa Çiftçi cho biết công tác chuẩn bị cho sự kiện quy mô lớn này đòi hỏi “mức độ cao nhất về kế hoạch và phối hợp”, không chỉ trong lĩnh vực ngoại giao mà cả an ninh.

Ông Çiftçi nhấn mạnh mục tiêu của các biện pháp là bảo đảm hội nghị diễn ra an toàn, trật tự và không xảy ra sự cố. Các biện pháp an ninh và giao thông được triển khai tại nhiều khu vực trọng yếu, bao gồm Phủ Tổng thống, Trung tâm Hội nghị ATO Congresium, các khách sạn nơi các phái đoàn lưu trú, các sân bay và những tuyến đường kết nối chính trong thành phố.

Theo kế hoạch, hơn 56.000 nhân viên an ninh sẽ được huy động trong thời gian diễn ra hội nghị, bao gồm cảnh sát, lực lượng hiến binh cùng hàng nghìn phương tiện và thiết bị hỗ trợ. Ngoài ra, các biện pháp an ninh mạng cũng được tăng cường với hàng trăm nhân sự thực hiện giám sát trực tuyến 24/7 nhằm phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng.

Ngay trước thềm sự kiện, trên một số nền tảng mạng xã hội xuất hiện các tin đồn thất thiệt về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố tại Ankara. Phía Thổ Nhĩ Kỳ đã lập tức lên tiếng bác bỏ hoàn toàn các thông tin này.

Trung tâm Chống tin giả thuộc Cục Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra thông cáo chính thức trên mạng xã hội nội địa NSosyal, định danh các bài đăng trên là “thông tin xuyên tạc rõ ràng” và là một dạng “chiến dịch tâm lý chiến” nhằm mục đích kích động tâm lý hoang mang, sợ hãi trong dư luận và làm tổn hại đến uy tín an ninh quốc gia.

Cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định các biện pháp bảo vệ đang được triển khai vô cùng tỉ mỉ, đồng thời các cơ quan tư pháp đã vào cuộc để tiến hành xử lý nghiêm các tài khoản phát tán nội dung độc hại, xâm phạm an ninh trật tự công cộng. Người dân được khuyến cáo chỉ tiếp nhận thông tin từ các cổng thông tin chính thống của nhà nước.

Thúy Hà

Nguồn: Anadolu