Trung Quốc vô hiệu hóa lệnh trừng phạt của Mỹ

Trung Quốc vừa chính thức ban hành lệnh cấm công nhận và tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp lọc dầu trong nước, cho rằng các biện pháp này vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia.

Cờ Trung Quốc và Mỹ tung bay gần Bến Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 30 tháng 7 năm 2019. Ảnh: Reuters

Theo thông báo đăng tải trên trang web Bộ Thương mại Trung Quốc, Bắc Kinh đã ban hành lệnh cấm nhằm nhằm vô hiệu hóa các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với 5 doanh nghiệp Trung Quốc liên quan giao dịch dầu mỏ với Iran, trong đó quy định không được thừa nhận, không được thực thi và không được tuân thủ các biện pháp này.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, căn cứ “Biện pháp ngăn chặn việc áp dụng không phù hợp ngoài lãnh thổ của luật và biện pháp nước ngoài”, các tổ chức và cá nhân liên quan không được thừa nhận, thực thi hoặc tuân thủ các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Trung Quốc cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã cấm hoặc hạn chế một cách không phù hợp hoạt động kinh tế, thương mại bình thường giữa doanh nghiệp Trung Quốc với nước thứ ba, khu vực thứ ba cũng như công dân, pháp nhân và các tổ chức của các bên liên quan. Phía Trung Quốc cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc tế.

Trung Quốc luôn phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có sự ủy quyền của Liên hợp quốc và thiếu cơ sở luật pháp quốc tế. Việc ban hành lệnh cấm lần này là bước đi cụ thể nhằm thực thi quy định pháp luật liên quan của Trung Quốc, đồng thời không ảnh hưởng đến việc Trung Quốc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định pháp luật.

Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc. Ảnh VCG.

Truyền thông quốc tế cho rằng, động thái của Trung Quốc nằm trong khuôn khổ Luật chống trừng phạt nước ngoài, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và khẳng định lập trường phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương không có sự ủy quyền của Liên Hợp Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát việc các nước áp dụng luật và biện pháp có tính chất ngoài lãnh thổ không phù hợp.

Trước đó, chính phủ Mỹ cáo buộc 5 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia các giao dịch dầu mỏ liên quan đến Iran, qua đó đưa các công ty này vào “Danh sách Công dân bị Chỉ định Đặc biệt” (SDN). Các biện pháp trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm giao dịch.

Nhật Lệ

Nguồn: RT, CNA