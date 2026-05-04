Nhân vật cánh tả ủng hộ Paris rút khỏi NATO tuyên bố tranh cử tổng thống Pháp năm 2027

Một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong chính trường Pháp, ông Jean-Luc Mélenchon ngày 3/5 tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống Pháp lần thứ tư, trở thành một trong những ứng viên đầu tiên chính thức tham gia cuộc đua nhằm thay thế Tổng thống Emmanuel Macron, người không thể tái tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ vào năm tới.

Ảnh: AFP.

Phát biểu trên kênh TF1, ông Mélenchon, 74 tuổi, khẳng định: “Đúng, tôi là một ứng viên”, đồng thời cho rằng bản thân phù hợp nhất để đối mặt với “một giai đoạn đầy biến động của lịch sử toàn cầu” - ám chỉ các rủi ro địa chính trị, kinh tế và môi trường gia tăng.

Ông Mélenchon, người đã rời Đảng Xã hội trung tả gần hai thập kỷ trước nhằm thúc đẩy một đường lối chính trị cấp tiến hơn. Ông đã tranh cử tổng thống vào các năm 2012, 2017 và 2022, và là ứng viên cánh tả có kết quả tốt nhất trong hai kỳ bầu cử tổng thống gần đây, khi về thứ ba với khoảng cách sít sao sau đối thủ cực hữu Marine Le Pen vào năm 2022.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ông Mélenchon có thể giành từ 10,5% đến 13% số phiếu và có khả năng đối đầu với phe cực hữu trong vòng hai, tùy thuộc vào việc các ứng viên khác tham gia tranh cử. Tuy nhiên, ông hiện được đánh giá là lựa chọn kém lợi thế nhất để ngăn chặn phe cực hữu, do mức độ tín nhiệm thấp.

Là một trong những nhân vật gây chú ý trong chính trường Pháp, ông Mélenchon nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ một bộ phận cử tri trung thành, trong khi các đối thủ coi ông là nhân vật có quan điểm cực đoan.

Một số đề xuất chính sách chủ chốt của ông bao gồm áp trần thừa kế, rút Pháp khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và hạ độ tuổi nghỉ hưu tối thiểu xuống còn 60.

Theo hiến pháp Pháp, ông Macron không thể tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ ba. Ông Edouard Philippe, thủ tướng đầu tiên trong chính phủ của ông Macron năm 2017, cũng dự kiến ​​sẽ tranh cử vào năm 2027, đại diện cho phe trung hữu.

Đảng Tập hợp Quốc gia (RN) cực hữu do bà Le Pen và người được bà đỡ đầu Jordan Bardella lãnh đạo, hiện đang có tỷ lệ ủng hộ cao mặc dù RN đã không giành được quyền kiểm soát bất kỳ thành phố lớn nào trong cuộc bầu cử địa phương của Pháp hồi tháng 3. Bà Le Pen, người đã tranh cử trong ba cuộc bầu cử gần đây nhất, bị cấm tái tranh cử vì bị kết tội lạm dụng quỹ của Liên minh Châu Âu EU và bà đang cố gắng kháng cáo để lật ngược bản án; nếu bà thất bại, ông Bardella được dự đoán sẽ thay thế bà.

Thanh Vân

Nguồn France 24, Politico.