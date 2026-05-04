Xin ý kiến Nhân dân đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023. Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn dầu cả nước như: tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước, lượng khách du lịch và doanh thu du lịch. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường; bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, hiện đại. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh, phúc lợi xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quan hệ đối ngoại được mở rộng.

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào Kỷ nguyên mới - “Kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam”, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, cần phải rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Trên cơ sở đó, thực hiện Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15 ngày 10/12/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, UBND tỉnh đã tổ chức lập và hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo quy định (các hồ sơ liên quan đã được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và Hệ thống thông tin quốc gia về quy hoạch).

Để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, đảm bảo chất lượng tốt nhất, UBND tỉnh trân trọng đề nghị Nhân dân tỉnh Thanh Hóa có ý kiến tham gia vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thời hạn nhận ý kiến góp ý: Đến ngày 30/5/2026.

Cơ quan nhận góp ý: Sở Tài chính Thanh Hóa; địa chỉ: 01A15, Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; Email: stc@thanhhoa.gov.vn

