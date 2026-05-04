ADB công bố kế hoạch 70 tỷ USD, tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số toàn châu Á - Thái Bình Dương

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố kế hoạch đầu tư lên tới 70 tỷ USD đến năm 2035 nhằm tăng tốc kết nối năng lượng và hạ tầng số trên toàn châu Á - Thái Bình Dương, trong nỗ lực định hình lại nền tảng tăng trưởng và nâng cao khả năng chống chịu của khu vực trước các cú sốc toàn cầu.

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Masato Kanda. Ảnh: Reuters

Phát biểu ngày 3/5 tại Hội nghị thường niên lần thứ 59 của ADB tổ chức ở thành phố Samarkand (Uzbekistan), Chủ tịch ADB Masato Kanda đã chính thức khởi động Sáng kiến Lưới điện toàn châu Á và Hành lang Kỹ thuật số châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Kanda nhấn mạnh năng lượng và kết nối số sẽ định hình tương lai khu vực, cho rằng việc liên kết lưới điện và mạng kỹ thuật số xuyên biên giới sẽ giúp giảm chi phí, mở rộng cơ hội và cung cấp điện năng ổn định cũng như tiếp cận số cho hàng trăm triệu người.

Theo kế hoạch, ADB sẽ huy động khoảng 50 tỷ USD cho Sáng kiến Lưới điện toàn châu Á nhằm phát triển hạ tầng điện xuyên biên giới, bao gồm đường truyền tải, trạm biến áp, hệ thống lưu trữ và số hóa lưới điện.

Các cột điện cao thế ở Mundra, thuộc bang Gujarat, miền tây Ấn Độ, ngày 30 tháng 11 năm 2024. Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, khoảng 20 tỷ USD sẽ được dành cho Hành lang Kỹ thuật số châu Á - Thái Bình Dương, tập trung vào phát triển hạ tầng dữ liệu, các hành lang số và thúc đẩy nền kinh tế sẵn sàng cho trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh đó, ADB cũng cho biết sẵn sàng cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các quốc gia khu vực Thái Bình Dương đang chịu ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông, khiến nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn.

Ông Kanda nhận định các quốc đảo Thái Bình Dương đặc biệt dễ tổn thương trước những cú sốc bên ngoài và cần được hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu năng lượng trước mắt, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu lâu dài thông qua đa dạng hóa nguồn năng lượng.

Theo ước tính mới nhất của ADB, tăng trưởng kinh tế của khu vực Thái Bình Dương dự kiến sẽ giảm xuống còn 2,8% vào năm 2026, so với mức 4,2% của năm trước.

ADB là một trong những ngân hàng phát triển đa phương hàng đầu, được thành lập năm 1966 với 69 thành viên, trong đó có 50 quốc gia trong khu vực, nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm, bền vững và khả năng chống chịu tại châu Á - Thái Bình Dương.

Bích Hồng

Nguồn: Xinhua, Reuters