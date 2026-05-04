Nhiều hãng hàng không quốc tế nối lại các chuyến bay tới Trung Đông

Sau giai đoạn gián đoạn nghiêm trọng vì xung đột tại Trung Đông, nhiều hãng hàng không quốc tế đang từng bước nối lại các chuyến bay tới khu vực khi không phận dần được mở cửa và các hạn chế an ninh được dỡ bỏ.

Hãng hàng không quốc gia Azerbaijan, Azerbaijan Airlines, đã khôi phục hoạt động tại Israel với chuyến bay từ Baku tới Tel Aviv. Ảnh: Globes.

Theo thông tin từ các hãng bay và dữ liệu đến tại sân bay Israel, ba hãng hàng không nước ngoài đã nối lại các chuyến bay tới Israel vào ngày 3/5, khi hoạt động hàng không dần phục hồi trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực. Hãng hàng không quốc gia Azerbaijan, Azerbaijan Airlines, đã khôi phục hoạt động tại Israel với chuyến bay từ Baku tới Tel Aviv. Hãng Centrum Air của Uzbekistan đã nối lại các chuyến bay từ Samarkand tới Tel Aviv và dự kiến khôi phục đường bay Tashkent–Tel Aviv vào thứ Ba 5/5. Hãng hàng không Ukraine SkyUp cũng đã nối lại các chuyến bay tới Israel.

Toàn bộ hoạt động hàng không tới Israel đã bị đình chỉ từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công chung nhằm vào Iran. Các hãng hàng không quốc tế bắt đầu khôi phục chuyến bay tới Israel sau khi lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4.

Sân bay quốc tế Dubai bước vào giai đoạn phục hồi mới, tăng số chuyến bay mỗi ngày và hỗ trợ các hãng hàng không từng bước khôi phục lịch bay. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Cơ quan quản lý Sân bay quốc tế Dubai cho biết sẽ “đẩy mạnh quy mô hoạt động” sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) dỡ bỏ các hạn chế không phận, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phục hồi tiếp theo của ngành hàng không UAE. UAE trước đó đã đóng cửa một phần không phận từ ngày 28/2 như biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ an toàn bay và lãnh thổ trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel và Iran. Sau khi toàn bộ hạn chế được dỡ bỏ vào ngày 2/5, Sân bay quốc tế Dubai bước vào giai đoạn phục hồi mới, tăng số chuyến bay mỗi ngày và hỗ trợ các hãng hàng không từng bước khôi phục lịch bay. Năng lực khai thác hiện phụ thuộc chủ yếu vào khả năng mở lại các hành lang bay trong khu vực, đồng thời tiếp tục phối hợp với các nước lân cận để tối ưu hóa luồng bay.

Hoạt động hàng không UAE bị ảnh hưởng mạnh từ cuối tháng 2 khi không phận bị hạn chế, các sân bay lớn đồng loạt đình chỉ hoặc giảm chuyến bay. Từ đầu tháng 3, hoạt động được khôi phục từng phần; đến cuối tháng 4, số chuyến bay của các hãng UAE đã vượt 1.000 chuyến/ngày, trước khi chính thức trở lại bình thường vào ngày 2/5.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Khaleejtimes.