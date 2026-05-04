Israel mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ, tăng cường năng lực không quân

Ngày 3/5 Chính phủ Israel cho biết đã phê duyệt kế hoạch mua bổ sung 50 máy bay chiến đấu hiện đại của Mỹ, nhằm tăng cường năng lực không quân trong dài hạn.

Israel mua thêm 50 tiêm kích F-35 và F-15 của Mỹ. Ảnh: Chosun

Cụ thể, Ủy ban mua sắm quốc phòng Israel đã thông qua việc tiếp nhận thêm 25 tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II do Lockheed Martin sản xuất và 25 tiêm kích F-15 phiên bản nâng cấp do Boeing chế tạo.

Động thái này nằm trong kế hoạch tăng cường năng lực quốc phòng kéo dài 10 năm của Israel, với tổng ngân sách dự kiến khoảng 350 tỷ shekel (tương đương hàng chục tỷ USD). Trong đó, riêng hợp đồng liên quan đến dòng F-15 có giá trị khoảng 8,6 tỷ USD, bao gồm cả tùy chọn mua bổ sung.

Sau khi hoàn tất các đơn đặt hàng, Không quân Israel dự kiến sẽ sở hữu khoảng 100 máy bay F-35 và 50 máy bay F-15 thế hệ mới. Theo kế hoạch, các tiêm kích F-35 sẽ bắt đầu được bàn giao từ năm 2028, trong khi F-15 dự kiến được chuyển giao từ năm 2031.

Giới chức Israel cho biết quyết định này được đưa ra sau khi đánh giá vai trò của không quân trong các hoạt động quân sự gần đây, trong đó năng lực tác chiến trên không được xem là yếu tố quan trọng trong việc bảo đảm hiệu quả chiến dịch.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh việc duy trì ưu thế quân sự là yêu cầu then chốt đối với an ninh quốc gia. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng cho biết nước này sẽ tiếp tục đầu tư nhằm bảo đảm khả năng triển khai lực lượng trong nhiều tình huống khác nhau.

Máy bay chiến đấu F-35I của Không quân Israel chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào Iran. Ảnh: Israel Defense Forces

Các chuyên gia nhận định thương vụ này có thể góp phần củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Israel và Mỹ, đồng thời phản ánh xu hướng tăng chi tiêu quốc phòng tại khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh còn nhiều biến động.

Năm 2024, Bộ Quốc phòng Israel cũng đặt mua 25 chiến đấu cơ hạng nặng F-15IA, lô đầu tiên dự kiến được bàn giao từ năm 2031. Israel là nước thứ hai được Lockheed Martin bàn giao chiến đấu cơ F-35, chỉ sau Mỹ, đồng thời nằm trong số ít quốc gia được phép chỉnh sửa mẫu phi cơ hiện đại này. F-35I là phiên bản phát triển riêng cho không quân Israel, dựa trên nền tảng biến thể F-35A, tích hợp nhiều công nghệ nội địa để đối phó mối đe dọa từ Iran.

Lê Hà.

Nguồn: Chosun, Times of Israel