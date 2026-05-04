Thủ tướng Slovakia: không thể đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga nếu không có sự đồng ý của Ukraine

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố rằng mặc dù có những bất đồng về một số vấn đề, ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều quan tâm đến mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, và cũng khẳng định rằng một thỏa thuận hòa bình trong cuộc xung đột với Nga là không thể nếu không có sự đồng ý của Ukraine.

Phát biểu trong một video gửi tới người dân được đăng trên tài khoản Facebook của mình, ông Fico cho biết Slovakia ủng hộ tham vọng gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine và mong muốn duy trì quan hệ ổn định, thân thiện với Kyiv bất chấp những khác biệt về một số vấn đề. Ông nói: “Tôi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine. Mặc dù chúng tôi có những quan điểm khác nhau về một số vấn đề, nhưng chúng tôi cùng chia sẻ lợi ích chung trong việc duy trì quan hệ tốt đẹp, thân thiện giữa Slovakia và Ukraine. Tôi khẳng định rằng Slovakia ủng hộ tham vọng gia nhập EU của Ukraine, vì Slovakia muốn Ukraine trở thành một quốc gia ổn định và dân chủ.”

Từ trái sang, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Slovakia Robert Fico trong lễ đón tiếp trước cuộc gặp của họ tại thành phố Uzhhorod của Ukraine vào ngày 5 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Tass.

Theo ông Fico, Ukraine chỉ có thể gia nhập Liên minh châu Âu khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đối với quốc gia ứng cử. Ông dự báo việc gia nhập này “sẽ bị phản đối nhiều nhất bởi chính những quốc gia hiện đang ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.” “Đó là một nghịch lý khắc nghiệt mà Ukraine sẽ phải tính đến.”

Mặc dù vậy ông Fico cũng cho biết: “Slovakia sẽ không tham gia vào các khoản vay tiếp theo đã được công bố dành cho Ukraine” đồng thời nhấn mạnh rằng do Slovakia và Ukraine là hai quốc gia láng giềng, họ “cần đối thoại để tìm ra các giải pháp không gây tổn hại tới quan hệ Slovakia – Ukraine”. Bên cạnh đó ông Fico cũng nói rằng, không thể đạt được thỏa thuận hòa bình nào trong cuộc xung đột với Nga nếu không có sự chấp thuận của Ukraine.

Thủ tướng Slovakia cũng cho biết việc vận chuyển dầu và khí đốt tới Trung Âu qua lãnh thổ Ukraine bằng mạng lưới trung chuyển của nước này là phù hợp với lợi ích quốc gia của Slovakia.

Những phát ngôn của Fico được đưa ra trong bối cảnh khu vực đang thay đổi sau thất bại bầu cử của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, điều này có thể làm suy yếu lập trường chống lại một số quyết định của EU đối với Ukraine của Slovakia. Việc ông thừa nhận vai trò trung tâm của Ukraine trong các cuộc đàm phán hòa bình có thể là một nỗ lực nhằm điều chỉnh lại quan hệ với Kyiv trong khi vẫn duy trì chính sách đối ngoại riêng biệt của mình.

Thanh Vân

Nguồn: Tass, NV news.