Lần đầu tiên sau 35 năm, Kuwait không xuất khẩu được bất kỳ thùng dầu thô nào

Lần đầu tiên kể từ cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh năm 1991, dòng chảy dầu thô từ Kuwait ra thế giới đã hoàn toàn bị cắt đứt trong tháng 4/2026. Sự kiện lịch sử này đang gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu và trực tiếp đe dọa nguồn cung tại Việt Nam.

Một tàu chở dầu đang neo đậu tại một nhà ga ở Kuwait. Ảnh: Turkiyetoday

Theo báo cáo mới nhất, Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC) đã chính thức tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với toàn bộ các lô hàng dầu thô xuất khẩu. Nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz do căng thẳng quân sự leo thang giữa Mỹ và Iran, khiến các tàu chở dầu không thể di chuyển qua vùng biển này.

Trong tháng 4/2026, Kuwait ghi nhận mức xuất khẩu dầu thô bằng 0 , Sản lượng xuất khẩu dầu giảm từ mức trung bình hơn 1 triệu thùng/ngày xuống còn 0 thùng. Nguyên nhân do eo biển Hormuz bị đóng cửa, khiến hoạt động vận chuyển đình trệ hoàn toàn. Đây là sự gián đoạn đầu tiên kể từ sau Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991.

Theo dữ liệu của nền tảng TankerTrackers, Kuwait quốc gia thường xuất khẩu hơn 1 triệu thùng dầu/ngày, xếp thứ 11 thế giới , đã không xuất khẩu bất kỳ thùng dầu thô nào trong tháng qua. Chính quyền cho biết sản lượng sẽ trở lại trong vòng 3–4 tháng nếu xung đột với Iran chấm dứt.

Trong thời gian eo biển bị phong tỏa, Kuwait vẫn duy trì sản xuất, song chuyển một phần dầu vào kho chứa và một phần khác sang chế biến sản phẩm tinh chế. Việc xuất khẩu các loại nhiên liệu tinh chế vẫn tiếp tục nhưng với khối lượng hạn chế.

Hình ảnh một cơ sở khai thác dầu khí với các ống khói đốt khí thải, đường ống và tháp xử lý ở Kuwait. Ảnh: Turkiyetoday

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển chiến lược của ngành năng lượng toàn cầu. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, việc đóng cửa đã làm gián đoạn khoảng 13 triệu thùng dầu mỗi ngày, biến sự kiện này thành một trong những cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Sự gián đoạn này đặt Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vào tình thế báo động, do Kuwait hiện là đối tác cung cấp dầu thô lớn nhất của Việt Nam. Hiện nay, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp trong nước đang rốt ráo tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các khu vực khác như Mỹ và Tây Phi để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Nhật Lệ

Nguồn: Times of India, Turkiyetoday