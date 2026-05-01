Sự thật đằng sau tờ hóa đơn gây xôn xao và việc “đánh tráo khái niệm” để dắt mũi dư luận

Mạng xã hội Facebook vài giờ qua đang được dịp “lên đồng” với một hình ảnh hóa đơn ăn uống tại Sầm Sơn trị giá gần 18 triệu đồng, trong đó món ghẹ đỏ chiếm hơn 12 triệu đồng. Các fanpage lớn với hàng triệu lượt theo dõi thi nhau “xào xáo” lại với những dòng tiêu đề đầy tính định hướng: “Đến hẹn lại lên”, “Xôn xao hóa đơn độc lạ”... gây nhiều phản ứng tiêu cực về du lịch Sầm Sơn.

Nhưng sự thật đằng sau tờ hóa đơn này là gì? Hãy cùng nhìn nhận lại sự việc bằng tư duy của một người tiếp nhận thông tin tỉnh táo.

Hình ảnh tờ hoá đơn được lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Khách hàng phàn nàn về tính toán, không phải giá cả

Qua phản ánh từ người chứng kiến bài đăng gốc trong một hội nhóm review du lịch Sầm Sơn, người đăng bài ban đầu chỉ phản ánh về việc tính toán nhầm lẫn của thu ngân.

Tuyệt đối không có bất kỳ từ ngữ nào than phiền về việc “ghẹ đỏ đắt” hay bị “chặt chém”.

Với hải sản tươi sống, giá cả luôn được niêm yết và thỏa thuận rõ ràng trước khi chế biến. Bản chất ở đây là “thuận mua vừa bán”, người tiêu dùng chấp nhận mức giá cho chất lượng dịch vụ họ chọn. Việc cố tình đánh lận con đen giữa “sai sót tính toán” thành “vấn nạn chặt chém” là một sự bóp méo sự thật trắng trợn.

Tờ hóa đơn "ẩn danh" - Chiêu trò hay sự thiếu minh bạch?

Một chi tiết vô lý mà ít ai để ý: Bài “bóc phốt” nhưng không hề ghi rõ địa chỉ nhà hàng.

Nếu bạn là một khách hàng bị đối xử bất công, điều đầu tiên bạn làm là gì? Chắc chắn là nêu đích danh cơ sở đó để cảnh báo mọi người và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc. Một tờ hóa đơn bị cắt bớt thông tin quan trọng nhất không có giá trị tố giác, mà chỉ có giá trị... cho một số người tạo “drama” câu tương tác.

Trách nhiệm của những fanpage lớn

Đáng buồn nhất là cách làm truyền thông của một số fanpage lớn. Thay vì xác minh tính chân thực của nguồn tin, họ sẵn sàng sử dụng các từ khóa giật gân, khơi gợi định kiến tiêu cực về du lịch địa phương chỉ để đổi lấy vài ngàn lượt like, share. Đây là hành vi mượn gió bẻ măng, sử dụng “content bẩn” để phá hoại hình ảnh và nỗ lực của cả một tập thể những người làm du lịch chân chính.

Cơ quan chức năng đang vào cuộc

Hiện tại, các cơ quan quản lý nhà nước đang chủ động vào cuộc xác minh để làm sáng tỏ vụ việc.

Chủ nhân của tờ hóa đơn, chủ nhà hàng hoặc bất kỳ ai là nhân chứng của câu chuyện trên đều có thể lên tiếng để mọi thứ được minh bạch. Nếu có sai phạm, cơ sở kinh doanh chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm minh. Nhưng nếu đây là một màn kịch truyền thông, những kẻ tung tin không đúng sự thật cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đã đến lúc chúng ta cần là những “người đọc thông thái”. Đừng để những dòng trạng thái vô thưởng vô phạt trên mạng biến chúng ta thành công cụ lan truyền thông tin tiêu cực!

PV