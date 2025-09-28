Trung Quốc chính thức thông xe cây cầu cao nhất thế giới tại Quý Châu

Ngày 28/9, Trung Quốc đã chính thức thông xe cây cầu cao nhất thế giới tại tỉnh Quý Châu sau 3 năm xây dựng. Sự kiện này đánh dấu thêm một cột mốc ấn tượng trong lĩnh vực xây dựng cầu đường của Trung Quốc, vốn nổi tiếng với những công trình vượt núi băng sông táo bạo.

Cây cầu vượt hẻm núi Hoa Giang tại tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc. Ảnh: AFP

Cây cầu có tên gọi Cầu Đại hẻm núi Hoa Giang, bắc qua hẻm núi Hoa Giang hùng vĩ, với tổng chiều dài gần 2,9 km và nhịp chính lên tới 1.420 mét. Điểm đặc biệt khiến công trình này trở thành kỳ tích kỹ thuật là độ cao từ mặt cầu xuống dòng sông Bắc Bàn bên dưới đạt khoảng 625 mét – tương đương chiều cao của một tòa nhà chọc trời hơn 200 tầng. Cụ thể hơn, cây cầu này có độ cao gần bằng Tháp Thượng Hải, tòa nhà cao nhất Trung Quốc và cao gần gấp 9 lần Cầu Cổng Vàng của San Francisco. Với con số ấn tượng này, Cầu Đại hẻm núi Hoa Giang chính thức vượt qua mọi công trình trước đó để trở thành cây cầu cao nhất thế giới.

Được thiết kế với trọng lượng khung thép khổng lồ khoảng 22.000 tấn, mặt cầu rộng 30,5 mét và bề dày sàn cầu 8 mét, công trình thể hiện năng lực công nghệ và kỹ thuật xây dựng hàng đầu của Trung Quốc. Hai trụ chính của cầu cũng gây ấn tượng mạnh: trụ phía quận Lục Chi cao 262 mét, trong khi trụ phía huyện An Long cao 204 mét, vững chãi trên địa hình núi đá hiểm trở.

Không chỉ là một biểu tượng kỹ thuật, cây cầu còn mang ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Trước đây, để vượt qua hẻm núi Hoa Giang, người dân địa phương phải mất tới 2 giờ đồng hồ di chuyển qua những con đường ngoằn ngoèo, quanh co. Giờ đây, với cây cầu mới, hành trình ấy chỉ còn mất khoảng 2 phút. Điều này hứa hẹn mở ra cơ hội phát triển mới cho Quý Châu – một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, đồng thời thúc đẩy du lịch và giao thương trong khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Việc khánh thành Cầu Đại hẻm núi Hoa Giang không chỉ thể hiện nỗ lực cải thiện hạ tầng, kết nối vùng sâu vùng xa, mà còn là minh chứng cho tham vọng của Bắc Kinh trong việc khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực xây dựng cầu đường hiện đại.

Ngọc Liên

Nguồn: France 24, CNA