Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội

Hàng chục hộ dân tại khu dân cư Minh Sơn, Tổ dân phố Quảng Minh (phường Nam Sầm Sơn) đang phải đối mặt với tình trạng đường sá ngập úng, lầy lội, đi lại hết sức khó khăn mỗi khi trời mưa. Điều khiến người dân bức xúc là tình trạng này chỉ xuất hiện từ khi triển khai thi công dự án kênh mương đi qua khu vực, khiến mặt đường bị “băm nát” kéo theo cảnh nhếch nhác, mất an toàn như hiện nay.

Đây là tuyến đường duy nhất dẫn vào khu dân cư Minh Sơn, Tổ dân phố Quảng Minh.

Sau những ngày mưa, con đường dẫn vào khu dân cư Minh Sơn trở thành một “bãi lầy” đúng nghĩa. Đường trơn trượt, mặt đường lổn nhổn đất, có nhiều đoạn nước còn ứ đọng, khiến việc đi lại của hàng chục hộ dân bị đảo lộn.

Ông Phạm Văn Vụ, người dân khu dân cư Minh Sơn bức xúc phản ánh tình trạng ngập lụt, lầy lội của tuyến đường.

Đáng nói, đây là tuyến đường duy nhất kết nối khu dân cư với bên ngoài. Muốn ra trung tâm phường, người dân buộc phải đi qua tuyến đường này và qua cánh đồng.

Khi trời mưa to, nước ngập sâu, việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có thời điểm gần như bị cô lập.

Bà Đoàn Thị Bình, người dân khu dân cư Minh Sơn lo lắng về tình trạng ngập lụt trên tuyến đường.

Theo phản ánh của người dân, khu dân cư Minh Sơn hiện có 38 hộ với hơn 140 nhân khẩu sinh sống. Tuyến đường dài hơn 500m vốn được người dân đóng góp cải tạo từ năm 2010 bằng đá cấp phối, đủ đảm bảo nhu cầu đi lại.

Tuy nhiên, từ khi dự án thi công kênh mương đi qua địa bàn được triển khai, tuyến đường bị “băm nát” và xuống cấp nhanh chóng.

Đáng lo ngại hơn, công trình hiện vẫn đang thi công dang dở, mương đi qua khu dân cư có cao độ cao hơn mặt đường, lại chưa có nắp đậy, không có biển cảnh báo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Ông Nguyễn Trọng Chữ, người dân khu dân cư Minh Sơn kiến nghị về việc hoàn trả tuyến đường, phục vụ sản xuất và đời sống của bà con.

Trước thực trạng kéo dài, người dân khu dân cư Minh Sơn, Tổ dân phố Quảng Minh kiến nghị chính quyền địa phương sớm chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương khắc phục hư hỏng, hoàn trả nguyên trạng mặt đường, phục vụ đời sống, sản xuất của bà con.

Nhiều hộ dân trong khu dân cư lo lắng khi năm học mới các cháu nhỏ đi học phải lội qua con đường này.

Nhiều đoạn trên tuyến đường vẫn còn ngập nước sau nhiều ngày nắng.

Việc xử lý dứt điểm tình trạng trên không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, mà còn là “thước đo” trách nhiệm trong quản lý đô thị.

Bởi một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng những tuyến đường đẹp, mà còn ở cách chính quyền xử lý những bức xúc, bất cập phát sinh trong đời sống dân sinh.

Việt Hương