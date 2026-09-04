Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội

Việt Hương
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hàng chục hộ dân tại khu dân cư Minh Sơn, Tổ dân phố Quảng Minh (phường Nam Sầm Sơn) đang phải đối mặt với tình trạng đường sá ngập úng, lầy lội, đi lại hết sức khó khăn mỗi khi trời mưa. Điều khiến người dân bức xúc là tình trạng này chỉ xuất hiện từ khi triển khai thi công dự án kênh mương đi qua khu vực, khiến mặt đường bị “băm nát” kéo theo cảnh nhếch nhác, mất an toàn như hiện nay.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội

Hàng chục hộ dân tại khu dân cư Minh Sơn, Tổ dân phố Quảng Minh (phường Nam Sầm Sơn) đang phải đối mặt với tình trạng đường sá ngập úng, lầy lội, đi lại hết sức khó khăn mỗi khi trời mưa. Điều khiến người dân bức xúc là tình trạng này chỉ xuất hiện từ khi triển khai thi công dự án kênh mương đi qua khu vực, khiến mặt đường bị “băm nát” kéo theo cảnh nhếch nhác, mất an toàn như hiện nay.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội

Đây là tuyến đường duy nhất dẫn vào khu dân cư Minh Sơn, Tổ dân phố Quảng Minh.

Sau những ngày mưa, con đường dẫn vào khu dân cư Minh Sơn trở thành một “bãi lầy” đúng nghĩa. Đường trơn trượt, mặt đường lổn nhổn đất, có nhiều đoạn nước còn ứ đọng, khiến việc đi lại của hàng chục hộ dân bị đảo lộn.

Ông Phạm Văn Vụ, người dân khu dân cư Minh Sơn bức xúc phản ánh tình trạng ngập lụt, lầy lội của tuyến đường.

Đáng nói, đây là tuyến đường duy nhất kết nối khu dân cư với bên ngoài. Muốn ra trung tâm phường, người dân buộc phải đi qua tuyến đường này và qua cánh đồng.

Khi trời mưa to, nước ngập sâu, việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có thời điểm gần như bị cô lập.

Bà Đoàn Thị Bình, người dân khu dân cư Minh Sơn lo lắng về tình trạng ngập lụt trên tuyến đường.

Theo phản ánh của người dân, khu dân cư Minh Sơn hiện có 38 hộ với hơn 140 nhân khẩu sinh sống. Tuyến đường dài hơn 500m vốn được người dân đóng góp cải tạo từ năm 2010 bằng đá cấp phối, đủ đảm bảo nhu cầu đi lại.

Tuy nhiên, từ khi dự án thi công kênh mương đi qua địa bàn được triển khai, tuyến đường bị “băm nát” và xuống cấp nhanh chóng.

Đáng lo ngại hơn, công trình hiện vẫn đang thi công dang dở, mương đi qua khu dân cư có cao độ cao hơn mặt đường, lại chưa có nắp đậy, không có biển cảnh báo an toàn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Ông Nguyễn Trọng Chữ, người dân khu dân cư Minh Sơn kiến nghị về việc hoàn trả tuyến đường, phục vụ sản xuất và đời sống của bà con.

Trước thực trạng kéo dài, người dân khu dân cư Minh Sơn, Tổ dân phố Quảng Minh kiến nghị chính quyền địa phương sớm chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương khắc phục hư hỏng, hoàn trả nguyên trạng mặt đường, phục vụ đời sống, sản xuất của bà con.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội

Nhiều hộ dân trong khu dân cư lo lắng khi năm học mới các cháu nhỏ đi học phải lội qua con đường này.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội

Nhiều đoạn trên tuyến đường vẫn còn ngập nước sau nhiều ngày nắng.

Việc xử lý dứt điểm tình trạng trên không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, mà còn là “thước đo” trách nhiệm trong quản lý đô thị.

Bởi một đô thị văn minh không chỉ được đo bằng những tuyến đường đẹp, mà còn ở cách chính quyền xử lý những bức xúc, bất cập phát sinh trong đời sống dân sinh.

Việt Hương

Tin liên quan:
  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 ...

    Chỉ cần một trận mưa lớn, tuyến đường trong Khu phố Bắc Sơn 1, phường Đông Sơn lại ngập trong biển nước. Người đi đường phải dò dẫm từng đoạn, còn những hộ sống hai bên thì thấp thỏm lo nước tràn vào nhà.

  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Sống “tạm”

    Hơn một thập kỷ nằm trong vùng quy hoạch dự án đô thị, gần 90 hộ dân tại khu tập thể Đại học Hồng Đức, phường Hạc Thành phải sống trong những căn nhà ngày càng xuống cấp. Nhà dột, mái sập, hạ tầng nhếch nhác, nhưng người dân không thể sửa chữa hay chuyển đi, bởi vẫn mòn mỏi chờ một phương án tái định cư để được ổn định cuộc sống.

  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Nhếch nhác đường Nguyễn ...

    Nằm giữa đô thị trung tâm của tỉnh, đường Nguyễn Phục, phường Hạc Thành, là tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 1A với đường Trịnh Kiểm, có mật độ phương tiện qua lại lớn. Thế nhưng, ngay đoạn đầu tuyến, tình trạng mặt đường xuống cấp nghiêm trọng tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa được quan tâm sửa chữa.

  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

    Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường hằng ngày trên địa bàn phường Hạc Thành dần đi vào nề nếp, nhất là khi cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), vệ sinh môi trường đang được triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân vẫn tùy tiện đổ rác thải không đúng giờ, không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến môi trường sống và gây mất mỹ quan đô thị. Mặc dù, ngay sau khi xuất hiện những “đống rác ý thức” này, công nhân môi trường đã nhanh chóng dọn dẹp, nhưng không có nghĩa tình trạng này không tái diễn. Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và cộng tác viên ghi nhận sáng 31/8.

  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Hố ga, miệng cống không ...

    Tình trạng hố ga, miệng cống hư hỏng, mất nắp đậy đang xuất hiện tại một số tuyến đường, khu đô thị trên địa bàn phường Hạc Thành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Thế nhưng, tại nhiều vị trí, tình trạng này chưa được đơn vị liên quan khắc phục kịp thời.

  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Đổ rác thải bừa bãi - bài ...

    Thời gian qua, phường Hạc Thành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng đô thị văn minh. Tuy nhiên, cá biệt tại một số khu vực, tình trạng người dân thiếu ý thức, tùy tiện xả, đổ rác thải vẫn diễn ra, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường sống. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sáng 28/8.

  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Đường Son Toản xuống cấp ...

    Tuyến đường Son Toản thuộc tổ dân phố Đông Hưng, phường Đông Quang là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân trong khu vực. Tuy nhiên, một đoạn đường dài khoảng 200m đang xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Đèn chiếu sáng công cộng ...

    Đèn chiếu sáng công cộng có vai trò bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông vào ban đêm, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và an ninh, trật tự. Tuy nhiên, trên tuyến Đại lộ Đông - Tây, đoạn nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, một số vị trí chưa được lắp đặt đèn hoặc hệ thống đã có nhưng không hoạt động, gây khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

  • Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Khu dân cư Minh Sơn khổ vì đường lầy lội
    Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Một vòng qua các tuyến ...

    Nhiều tuyến đường, vỉa hè trong Khu công nghiệp (KCN) Đình Hương - Tây Bắc Ga, phường Hàm Rồng, đang bị lấn chiếm, trở thành nơi tập kết hàng hóa, vật tư gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện.

Từ khóa:

#Phường Nam Sầm Sơn #người dân #Tổ dân phố #Minh Sơn #Mỹ quan đô thị #tình trạng #Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn #Triển khai #Chính quyền địa phương #Bức xúc

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ngăn “vòng xoáy” tái nghiện

Ngăn “vòng xoáy” tái nghiện

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Rời cơ sở cai nghiện mới chỉ là bước đầu của hành trình trở lại cuộc sống bình thường của những người đã trót “sa chân” vào con đường nghiện ma túy. Với gần 1.100 người thuộc diện quản lý sau cai, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực thực...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh