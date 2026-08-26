Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Đường Son Toản xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được sửa chữa

Tuyến đường Son Toản thuộc tổ dân phố Đông Hưng, phường Đông Quang là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại của đông đảo người dân trong khu vực. Tuy nhiên, một đoạn đường dài khoảng 200m đang xuống cấp nghiêm trọng, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng khiến người tham gia giao thông đi lại vô cùng khó khăn.

Ghi nhận thực tế cho thấy, trên tuyến đường đoạn gần nhà văn hóa phố xuống cấp nghiêm trọng nhất. Gần như toàn bộ mặt đường bong tróc từng mảng, nhiều vị trí trơ lớp đá bên dưới. Cách một đoạn ngắn lại xuất hiện chi chít “ổ voi, ổ gà” và những hố sâu ngay giữa đường.

Để tránh những điểm xuống cấp trên đường, nhiều người điều khiển xe máy, xe đạp phải đánh lái sang phần đường khác. Việc các phương tiện phải liên tục né tránh những điểm hư hỏng không chỉ gây khó khăn cho việc lưu thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn giao thông.

“Ổ gà” khắp mặt đường như những ''chiếc bẫy'' đối với người tham gia giao thông nhất là vào những ngày mưa hay đêm tối.

Đường Son Toản không chỉ phục vụ việc đi lại của người dân tổ dân phố Đông Hưng mà còn là tuyến kết nối với khu vực trung tâm hành chính phường Đông Quang. Xung quanh tuyến đường có nhiều nhà máy, công ty nên lượng người và phương tiện lưu thông rất lớn. Bởi vậy, tình trạng đường xuống cấp kéo dài đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Chị Trần Thị Hiền ở phường Đông Quang cho biết: Đường xá xuống cấp, đi lại khó khăn, trong khi đường đông người qua lại, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông lớn, mong chính quyền địa phương quan tâm sửa chữa đường.

Được biết, trước khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tuyến đường Son Toản đã được cải tạo. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà vẫn còn một đoạn khoảng 200m chưa được sửa chữa.

Đại diện phường Đông Quang cho biết, địa phương đã nắm được tình trạng trên và đang giao Ban Quản lý dự án của phường lập phương án để sớm triển khai nâng cấp, sửa chữa.

Việc sớm khắc phục những điểm hư hỏng trên tuyến đường Son Toản là mong muốn của người dân địa phương, đồng thời cũng là giải pháp cần thiết nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, hạn chế nguy cơ tai nạn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Vũ Phương