Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Đổ rác thải bừa bãi - bài toán khó trong xây dựng đô thị văn minh

Thời gian qua, phường Hạc Thành đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hướng tới xây dựng đô thị văn minh. Tuy nhiên, cá biệt tại một số khu vực, tình trạng người dân thiếu ý thức, tùy tiện xả, đổ rác thải vẫn diễn ra, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến môi trường sống. Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sáng 28/8.

Khu vực vỉa hè gần Công viên Bố Vệ từ lâu đã thành nơi tập kết rác thải xây dựng, mặc dù không phải nơi tập kết rác theo quy định.

Để ngăn chặn tình trạng này, phường Hạc Thành đã nhiều lần tổ chức ra quân thu gom, dọn dẹp; đồng thời cắm biển cấm và lắp đặt camera giám sát. Thế nhưng, sau mỗi lần được làm sạch, rác lại tiếp tục xuất hiện.

Trên một số tuyến đường như Trịnh Kiểm, Âu Cơ... cũng xuất hiện những điểm tập kết rác tự phát.

Trước nhà liền kề chưa có người ở tại MBQH 2125 bị tận dụng làm nơi đổ rác.

Xung quanh khu chung cư Ruby, nhiều đoạn vỉa hè, bãi đất trống cũng bị biến thành nơi tập kết đủ loại rác thải.

Rác sinh hoạt, túi nilon, đồ dùng bỏ đi, thậm chí cả phế thải xây dựng bị vứt ngổn ngang. (Trong ảnh: Rác thải đổ trên vỉa hè đường Âu Cơ, phường Hạc Thành).

Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. (Trong ảnh: Rác thải tại vỉa hè gần chung cư Hợp Lực, phường Hạc Thành).

Dù chính quyền địa phương đã nhiều lần ra quân dọn dẹp, tình trạng đổ rác không đúng nơi quy định vẫn tái diễn. Lợi dụng thời điểm đêm tối, vắng người, một số người vẫn lén lút mang rác đến đổ. Khi lực lượng chức năng phát hiện thì người vi phạm thường đã rời khỏi hiện trường.

Việc xây dựng đô thị văn minh không thể chỉ trông chờ vào những đợt ra quân, quan trọng hơn vẫn là ý thức của mỗi người dân. Khi sự tự giác và tinh thần trách nhiệm của người dân chưa được nâng cao thì việc xây dựng và giữ gìn văn minh đô thị thực sự là bài toán khó.

Vũ Phương