Thiếu ý thức tham gia giao thông khiến nhiều cổng trường ùn tắc

Năm học mới bắt đầu cũng là thời điểm tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng một số trường học trên địa bàn phường Hạc Thành diễn ra thường xuyên.

Trường THCS Quang Trung nằm trên đường Lê Quý Đôn thường xuyên xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ vào các khung giờ phụ huynh đồng loạt đến đón con. Khu vực này có mặt đường khá hẹp, lại nằm gần nút giao với đường Phan Bội Châu nên lưu lượng phương tiện rất đông.

Vào giờ cao điểm, đặc biệt những ngày mưa lượng người di chuyển bằng ô tô đưa đón học sinh nhiều lại tập trung vào một khung giờ càng khiến giao thông trở nên quá tải. (Ảnh chụp tại đường Lê Quý Đôn, phường Hạc Thành)

Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên có mặt để phân luồng, điều tiết giao thông, tình trạng ùn tắc vẫn xảy ra, có thời điểm kéo dài. (Ảnh chụp tại cổng Trường THCS Quang Trung, phường Hạc Thành)

Bên cạnh nguyên nhân khách quan do hạ tầng giao thông còn hạn chế, ý thức của một bộ phận phụ huynh cũng là nguyên nhân khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn. Không ít phụ huynh đưa đón con bằng ô tô nhưng dừng, đỗ kéo dài dọc hai bên đường; thậm chí có trường hợp dừng ngay giữa lòng đường để chờ đón con em, người điều khiển xe máy thì dựng xe ngang dưới lòng đường làm thu hẹp đáng kể phần đường dành cho các phương tiện lưu thông. (Ảnh chụp tại Trường tiểu học Tân Sơn, phường Hạc Thành)

Khi dòng phương tiện bị ùn lại, một số người cố tình chen vào những khoảng trống phía trước, khiến giao thông càng trở nên lộn xộn và ách tắc (Ảnh chụp tại khu vực cổng trường Tiểu học Tân Sơn, phường Hạc Thành)

Thực tế, nhiều trường học trên địa bàn phường Hạc Thành nằm tại các khu vực trung tâm, nơi có mật độ phương tiện qua lại cao, hạ tầng giao thông có phần chưa đáp ứng được nhu cầu vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, trong điều kiện hạ tầng chưa thể cải thiện ngay, việc nâng cao ý thức của phụ huynh là giải pháp thiết thực để hạn chế ùn tắc trước cổng trường.

Vũ Phương