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Khởi công xây dựng Nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình khó khăn

Minh Châu
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/9, tại phường Sầm Sơn, xã Như Xuân và xã Tống Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng 3 “Nhà Chữ thập đỏ” cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Khởi công xây dựng Nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình khó khăn

Sáng 25/9, tại phường Sầm Sơn, xã Như Xuân và xã Tống Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức khởi công xây dựng 3 “Nhà Chữ thập đỏ” cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Khởi công xây dựng Nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình khó khăn

Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho gia đình anh Nguyễn Văn Thêm.

Tại tổ dân phố Hòa Chúng, phường Sầm Sơn, công trình được khởi công xây dựng cho gia đình anh Nguyễn Văn Thêm (sinh năm 1985). Gia đình anh Thêm là hộ cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 6 người sinh sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, nhưng không có điều kiện để sửa chữa nâng cấp.

Khởi công xây dựng Nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình khó khăn

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho bà Vi Thị Thắng.

Tại thôn Tân Bình, xã Như Xuân, lễ khởi công được tổ chức tại gia đình bà Vi Thị Thắng (sinh năm 1944). Bà Thắng là cựu thanh niên dân công hoả tuyến, hiện sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão.

Tại thôn Thanh Xá, xã Tống Sơn, Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng chính quyền địa phương đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng “Nhà chữ thập đỏ” cho hộ gia đình bà Mai Thị Nguyên (sinh năm 1976). Đây là hộ gia đình khó khăn về nhà ở.

Khởi công xây dựng Nhà Chữ thập đỏ cho hộ gia đình khó khăn

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương và gia đình bà Mai Thị Nguyên động thổ khởi công xây dựng “Nhà Chữ thập đỏ”.

Mỗi căn nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng, chia làm 2 đợt. Trong đó, 50% kinh phí được trao tại lễ khởi công; số còn lại sẽ được bàn giao khi công trình khánh thành, đưa vào sử dụng.

Đây là hoạt động thực hiện đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026).

Minh Châu

Từ khóa:

#Khởi công #Phường Sầm Sơn #Hội Chữ thập đỏ tỉnh #Gia đình khó khăn #xây dựng #xã Tống Sơn #Như Xuân #Chính quyền địa phương #Hoàn cảnh khó khăn

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