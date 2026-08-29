Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Đèn chiếu sáng công cộng Đại lộ Đông - Tây có cũng như không

Đèn chiếu sáng công cộng có vai trò bảo đảm tầm nhìn cho người tham gia giao thông vào ban đêm, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và an ninh, trật tự. Tuy nhiên, trên tuyến Đại lộ Đông - Tây, đoạn nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 45, một số vị trí chưa được lắp đặt đèn hoặc hệ thống đã có nhưng không hoạt động, gây khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu vượt đường sắt thuộc tuyến Đại lộ Đông - Tây, phường Hạc Thành, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, nhưng hệ thống đèn gần như không hoạt động.

Ghi nhận lúc 19 giờ ngày 28/9, tại ngã ba giao cắt Đại lộ Đông - Tây với Quốc lộ 45, thuộc thôn Triệu Xá, phường Đông Tiến, lưu lượng phương tiện qua lại khá đông nhưng khu vực này chưa có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

Ngã ba giao cắt Đại lộ Đông - Tây với Quốc lộ 45, thuộc thôn Triệu Xá, phường Đông Tiến chưa có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng.

Trong điều kiện trời tối, người điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp qua khu vực phải dựa vào ánh sáng từ đèn phương tiện hoặc đèn của các xe ô tô lưu thông cùng tuyến để quan sát đường.

Ngã ba giao cắt Đại lộ Đông - Tây với quốc lộ 45, thuộc thôn Triệu Xá, phường Đông Tiến không có đèn điện.

Cách ngã ba giao cắt Quốc lộ 45 chưa đầy 50m về hướng Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Đông Sơn, hệ thống cột đèn đã được lắp đặt tại dải phân cách, khoảng cách trung bình 20m/cột. Mỗi cột được bố trí 2 bóng đèn.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, trong 5 cột đèn mới có 1 cột hoạt động, khiến ánh sáng trên tuyến không đồng đều, nhiều đoạn khá tối.

Một số người dân sống gần tuyến đường cho biết, việc vận hành hệ thống đèn theo hình thức bật, tắt so le khiến ánh sáng không bảo đảm, nhất là khi trời mưa.

Trong điều kiện tầm nhìn hạn chế, nguy cơ xảy ra va chạm giao thông cũng tăng.

Video: Bà Trịnh Thị Huyên, phố Lộc Giang, phường Đông Sơn phản ánh tình trạng thiếu ánh sáng từ đèn đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Không chỉ ảnh hưởng đến tầm nhìn, tình trạng thiếu sáng còn có thể gây nguy hiểm khi các phương tiện phải sử dụng đèn chiếu xa để quan sát. Ánh sáng cường độ cao từ đèn pha có thể gây lóa mắt đối với phương tiện đi ngược chiều, nhất là tại những đoạn đường thiếu hệ thống chiếu sáng.

Tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành, cầu vượt đường sắt trên Đại lộ Đông - Tây dài hơn 800m, được thiết kế 4 làn xe, là một điểm nhấn trong không gian đô thị khu vực trung tâm mới của tỉnh. Tuy nhiên, sau gần một năm đưa vào khai thác, hệ thống đèn chiếu sáng trên cầu vẫn chưa được vận hành thường xuyên.

Anh Phùng Thế Thắng, phường Đông Quang, thường xuyên lưu thông qua cầu, cho biết: “Chúng tôi không biết đèn chiếu sáng tại cầu vượt đường sắt Đại lộ Đông - Tây có phải chỉ để trang trí hay không. Khi cầu mới khánh thành, đèn đường được bật, nhưng sau đó thì không thấy hoạt động nữa. Lưu thông qua cầu vào ban đêm không có điện chiếu sáng rất nguy hiểm vì tầm nhìn bị hạn chế. Đặc biệt, người đi xe máy gần như phải phụ thuộc vào ánh sáng từ các phương tiện khác đi cùng chiều”.

Tình trạng thiếu, yếu hoặc không duy trì hoạt động hệ thống chiếu sáng trên một số đoạn của Đại lộ Đông - Tây không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn làm giảm hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông, mỹ quan đô thị.

Để bảo đảm an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm, đơn vị chức năng cần sớm rà soát toàn tuyến, xác định nguyên nhân các vị trí chưa có đèn hoặc đèn không hoạt động để có phương án sửa chữa, bổ sung và vận hành phù hợp.

Việc duy trì hệ thống chiếu sáng ổn định cũng sẽ góp phần khai thác hiệu quả tuyến đường, bảo đảm thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.

Khánh Huyền