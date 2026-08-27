Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Hố ga, miệng cống không nắp đậy

Tình trạng hố ga, miệng cống hư hỏng, mất nắp đậy đang xuất hiện tại một số tuyến đường, khu đô thị trên địa bàn phường Hạc Thành, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Thế nhưng, tại nhiều vị trí, tình trạng này chưa được đơn vị liên quan khắc phục kịp thời.

Ngay trên trục đường thuộc Mặt bằng 2125, một hố ga bị vỡ nắp nằm ngay giữa đường, gần khu vực ngã tư giao cắt. Để cảnh báo, người dân xung quanh phải dùng ván, thanh gỗ cắm xuống miệng hố. Tuy nhiên, những vật dụng tạm bợ này khó có thể bảo đảm an toàn, nhất là khi phương tiện lưu thông với tốc độ cao hoặc người điều khiển thiếu quan sát.

Cách đó không xa, một hố ga khác cũng trong tình trạng hư hỏng, mất nắp và nằm giữa đường. Người dân phải lấy gạch, đá đặt xung quanh để ngăn phương tiện đi vào.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Vào ban đêm, khi tầm nhìn bị hạn chế, những cảnh báo thô sơ này rất khó phát huy tác dụng.

Theo bà Trịnh Thị Vũ, người dân sống gần Mặt bằng 2125, hố ga này đã bị hư hỏng khoảng 2 năm nay nhưng chưa được thay thế, sửa chữa. Đã có nhiều trường hợp người đi đường không may đi vào hố và bị ngã.

Để hạn chế nguy hiểm, người dân phải tự đặt đất đá, cành cây, thậm chí rác thải xuống các miệng hố lộ thiên. Cách xử lý tự phát này khiến gây tắc nghẽn hệ thống tiêu thoát nước. (Trong ảnh: Nắp cống bị vỡ trên đường Trần Phú, phường Hạc Thành).

Cống bị mất nắp tại đường Lò Chum, khiến xung quanh trở thành nơi để rác thải sinh hoạt.

Một chiếc nắp hố ga có thể chỉ là một chi tiết rất nhỏ trong hạ tầng đô thị, nhưng khi bị mất hoặc hư hỏng, lập tức trở thành một “cái bẫy” ngay trên đường. Nếu không được xử lý kịp thời, hậu quả có thể không hề nhỏ.

Vũ Phương