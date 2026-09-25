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Rà soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Tô Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 25/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức rà soát, đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hạc Thành.

Rà soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Sáng 25/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức rà soát, đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường Hạc Thành.

Rà soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Đoàn công tác đánh giá các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể Trường Tiểu học Đông Vệ - cơ sở chính.

Nội dung rà soát tập trung vào việc tổ chức bữa ăn và hồ sơ liên quan; điều kiện cơ sở vật chất, khu vực bếp, trang thiết bị, dụng cụ; nguồn gốc, xuất xứ và quá trình tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất ăn.

Đoàn công tác cũng rà soát việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, bảo đảm nguồn nước, phòng, chống côn trùng, động vật gây hại và thu gom, xử lý chất thải.

Đối với người trực tiếp chế biến, cung cấp và phục vụ bữa ăn, đoàn rà soát việc chấp hành các quy định về sức khỏe, kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm, vệ sinh cá nhân và sử dụng trang phục bảo hộ.

Đồng thời, đánh giá trách nhiệm của cơ sở giáo dục trong quản lý, giám sát bếp ăn, kiểm soát nguyên liệu, thực phẩm và các đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống.

Rà soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Đoàn công tác đánh giá việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn tại Phân hiệu Trường Tiểu học Đông Vệ.

Tại các trường thuê đơn vị bên ngoài cung cấp suất ăn hoặc tổ chức nấu ăn, đoàn công tác rà soát cả việc phân công trách nhiệm giữa nhà trường và đơn vị cung cấp; kiểm soát các khâu tiếp nhận, bảo quản, chế biến, chia và cung cấp suất ăn tại trường.

Rà soát điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học

Đoàn công tác kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm phục vụ bán trú tại Trường Tiểu học Minh Khai.

Theo kế hoạch, danh sách rà soát có 8 trường Tiểu học và Mầm non trên địa bàn phường Hạc Thành và Quảng Phú (cả điểm chính và các phân hiệu): Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tiểu học Điện Biên, Tiểu học Đông Vệ, Tiểu học Minh Khai, Mầm non Đông Hương, Mầm non Tân Sơn, Mầm non Đông Vệ, Mầm non Quảng Hưng. Trong đó, một số trường tự tổ chức nấu ăn, một số trường sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn.

Thông qua đợt rà soát, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hướng tới việc đánh giá thực chất điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học, kịp thời phát hiện những nguy cơ và yêu cầu khắc phục, góp phần bảo đảm an toàn bữa ăn cho học sinh.

Tô Hà

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    Đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể trong trường học

    Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, trên địa bàn tỉnh có khoảng 800 trường mầm non và tiểu học có bếp ăn tập thể dành cho học sinh bán trú. Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) được các ngành, các cấp, các nhà trường quan tâm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Từ khóa:

#An toàn thực phẩm #rà soát #phường Hạc Thành #An toàn vệ sinh thực phẩm #Trường học #cơ sở giáo dục #Trường Tiểu học

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