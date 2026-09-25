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Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời cứu cháu bé bị tai nạn giao thông

NM
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/9, lãnh đạo Bộ Công an có thư khen về hành động đầy tinh thần trách nhiệm và quyết đoán của Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động cùng cán bộ Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời cứu cháu bé bị tai nạn giao thông

Ngày 25/9, lãnh đạo Bộ Công an có thư khen về hành động đầy tinh thần trách nhiệm và quyết đoán của Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động cùng cán bộ Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời cứu cháu bé bị tai nạn giao thông

Khoảnh khắc Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng người dân đưa bé trai đến bệnh cấp cứu. (Hình ảnh cắt từ clip người dân ghi lại)

Vào khoảng 17h ngày 22/9/2026, Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đang cùng đồng đội trên đường trở về đơn vị sau khi hoàn thành đợt công tác huấn luyện, đã trực tiếp xử lý một vụ va chạm giao thông xảy ra tại Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoạt Giang làm xe máy của một phụ nữ chở theo 2 con nhỏ bị ngã, một trong hai cháu bé (4 tuổi) bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Trung tá Thảo cùng đồng đội đã khẩn trương sơ cứu và nhanh chóng đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, qua cơn nguy kịch.

Theo nội dung thư, hành động đầy tinh thần trách nhiệm và quyết đoán của Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa được dư luận người dân địa phương ghi nhận, được gia đình nạn nhân biết ơn và tri ân đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân, củng cố niềm tin yêu của người dân đối với lực lượng Công an nhân dân, là bằng chứng sinh động thể hiện tinh thần “Gần dân nhất” - vì dân phục vụ - lấy dân làm trung tâm trong phong trào thi đua “3 Nhất” của lực lượng Công an nhân dân: “Kịp thời có mặt, giúp đỡ Nhân dân khi khó khăn, hoạn nạn, tiên phong trong hoạt động cộng đồng”.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Trung tá Nguyễn Thị Thu Thảo cùng cán bộ Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa và mong các đồng chí phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác và chiến đấu - Vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc Nhân dân.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen cán bộ Công an Thanh Hóa kịp thời cứu cháu bé bị tai nạn giao thông

NM

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#Công an Thanh Hóa #Cảnh sát cơ động #Huấn luyện #công an tỉnh Thanh Hóa #Phòng #Lãnh đạo #tham mưu #Tai nạn giao thông #Thu thảo #Cháu bé

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