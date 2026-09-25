Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng cảnh quan, bảo vệ môi trường tại phường Sầm Sơn

Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị du lịch Sầm Sơn sáng 25/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Sầm Sơn triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý những bất cập về môi trường và cảnh quan đô thị để từng bước hoàn thiện diện mạo trung tâm du lịch biển Sầm Sơn khang trang, hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án Khu vườn đảo hoang và hoài niệm thuộc Khu du lịch văn hóa sinh thái núi Trường Lệ.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã đi kiểm tra thực tế khu vực bãi rác Trung Sơn. Tại đây, ngay sau khi ngừng tiếp nhận rác, đóng cửa vĩnh viễn bãi rác kể từ ngày 3/8, lực lượng chức năng đã tiến hành phun thuốc khử mùi, phủ bạt để hạn chế khả năng gây ô nhiễm. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là xử lý lượng rác thải tồn đọng lên đến 350 nghìn tấn và lượng nước rỉ rác tiếp tục chảy dồn vào hồ chứa nước xả thải. Điều này đòi hỏi cần triển khai ngay dự án xử lý nước thải tập trung của khu vực Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo triển khai dự án xử lý nước thải tập trung của khu vực Sầm Sơn.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu UBND phường Sầm Sơn thực hiện ngay các quy trình, thủ tục để triển khai dự án. Nhà máy xử lý nước thải cần có tính kết nối tốt với các khu vực xả thải, bảo đảm thu gom nước thải đồng bộ và đủ công suất để xử lý khối lượng lớn nước thải, nhất là trong mùa cao điểm du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo triển khai dự án xử lý nước thải tập trung của khu vực Sầm Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Phường Sầm Sơn cần xác định đây là dự án quan trọng, không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà còn là một trong những giải pháp nhằm xây dựng hình ảnh Sầm Sơn xanh, sạch, đẹp, văn minh trong mắt du khách.

Cùng với thúc đẩy dự án, phường cần nghiên cứu phương án để tăng khả năng vận hành của cửa cống C4, tránh tình trạng mưa lớn không tiêu thoát kịp, tràn qua cửa cống chảy ra biển. Đồng thời tranh thủ mùa thấp điểm du lịch, tiến hành chỉnh trang đô thị, đặc biệt là khu vực dọc bờ biển, không để các hàng quán tự phát, cơ sở vật chất xuống cấp kinh doanh tại khu vực bờ biển.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng kiểm tra, chỉ đạo công tác xây dựng cảnh quan đô thị phường Sầm Sơn.

Kiểm tra thực tế khu vực triển khai Dự án Khu vườn đảo hoang và hoài niệm thuộc Khu du lịch văn hóa sinh thái núi Trường Lệ, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu địa phương rà soát lại những phần việc đã thực hiện và đang vướng mắc, đặc biệt là 1,6 ha thuộc vùng dự án chưa được giải phóng mặt bằng để báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết, không để dự án tiếp tục “đóng băng”, làm lỡ cơ hội tạo sản phẩm du lịch nâng tầm trải nghiệm cho du khách khi đến với Sầm Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, không riêng Dự án Khu vườn đảo hoang và hoài niệm, mọi dự án triển khai trên địa bàn đều phải hướng đến hiệu quả lâu dài và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Vì vậy, địa phương cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

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