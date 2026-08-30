Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Nhếch nhác đường Nguyễn Phục

Nằm giữa đô thị trung tâm của tỉnh, đường Nguyễn Phục, phường Hạc Thành, là tuyến giao thông kết nối Quốc lộ 1A với đường Trịnh Kiểm, có mật độ phương tiện qua lại lớn. Thế nhưng, ngay đoạn đầu tuyến, tình trạng mặt đường xuống cấp nghiêm trọng tồn tại nhiều năm qua vẫn chưa được quan tâm sửa chữa.

Video: Cảnh nhếch nhác trên đường Nguyễn Phục.

Đường Nguyễn Phục dài khoảng 2,2km, đi qua khu dân cư và khu vực Trung tâm GDNN-GDTX số 1 Thanh Hóa. Khoảng 200m đầu tuyến, đoạn giáp Quốc lộ 1A, là nơi hư hỏng rõ nhất. Mặt đường bong tróc, biến dạng, nhiều hố sâu xuất hiện ngay giữa phần đường xe chạy.

Di chuyển trên đoạn đường xuống cấp luôn là nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông.

Vào giờ cao điểm, lượng phương tiện qua lại đông khiến việc tránh các điểm hư hỏng trở nên khó khăn. Đáng chú ý, sau mưa, nước đọng phủ lên mặt đường khiến các hố sâu bị che khuất, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông.

Đường xuống cấp di chuyển khó khăn nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ.

Theo tìm hiểu, đường Nguyễn Phục được đầu tư xây dựng vào năm 2022. Tuy nhiên, khoảng 200m đầu tuyến giáp Quốc lộ 1A chưa được sửa chữa do liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Nhiều năm trôi qua, trong khi các phương tiện vẫn phải qua lại mỗi ngày, mặt đường tiếp tục xuống cấp. Người dân cũng đã nhiều lần kiến nghị nhưng việc khắc phục đến nay chưa được thực hiện.

Ông Đỗ Ngọc Quế, người dân đường Nguyễn Phục, phường Hạc Thành phản ánh về nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Phục.

Đến bao giờ tình trạng hư hỏng trên đường Nguyễn Phục mới được xử lý để người dân có thể đi lại an toàn? Đây vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Vũ Phương