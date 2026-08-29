Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Sống “tạm”

Hơn một thập kỷ nằm trong vùng quy hoạch dự án đô thị, gần 90 hộ dân tại khu tập thể Đại học Hồng Đức, phường Hạc Thành phải sống trong những căn nhà ngày càng xuống cấp. Nhà dột, mái sập, hạ tầng nhếch nhác, nhưng người dân không thể sửa chữa hay chuyển đi, bởi vẫn mòn mỏi chờ một phương án tái định cư để được ổn định cuộc sống.

Khu tập thể Đại học Hồng Đức, phường Hạc Thành - nơi gần 90 hộ dân phải sống trong những căn nhà ngày càng xuống cấp.

Đây từng là căn nhà vợ chồng bà Phạm Thị Nhị cùng các con gắn bó nhiều năm. Nhưng mưa bão khiến căn nhà giờ đã thành đống đổ nát.

Gia đình bà phải mượn tạm một căn nhà trống của hàng xóm để dọn về ở tạm.

Một ngày sau cơn mưa, nhưng xô chậu vẫn được bày khắp nơi trong nhà bà Nhị, để hứng nước dột còn đọng lại trên mái.

Ông Bùi Xuân Phương, người từng nhiều năm kiến nghị về tình trạng xuống cấp của khu tập thể, nay dù mắc bệnh hiểm nghèo, vẫn mong ngóng từng ngày được di dời tới nơi ở mới.

Khu tập thể Đại học Hồng Đức nằm trong Dự án Khu đô thị Xanh - khu Nam trung tâm TP Thanh Hóa, được UBND tỉnh phê duyệt từ năm 2012 với diện tích khoảng 11ha. Đến nay, Dự án đã giải phóng khoảng 90% mặt bằng, còn hơn 1ha liên quan đến 118 hộ dân chưa thể hoàn tất, phần lớn là các hộ tại khu tập thể.

Vướng mắc chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất và phương án tái định cư, khiến việc giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm.

Gần 90 hộ dân còn sinh sống tại đây không thể xây nhà mới, cũng không thể bán lại. Họ chỉ còn cách chấp nhận sống tạm bợ, hoặc là bỏ nhà đi nơi khác.

Những căn nhà chỉ cần đối mặt với mưa gió không biết sẽ sập xuống bất cứ lúc nào.

Người dân che bạt lên mái nhà để tránh mưa dột...

...và tìm đủ cách che chắn, chắp vá để giữ lấy mái nhà của mình.

Người dân sống “tạm” trong chính những căn nhà của họ.

Cả khu tập thể chẳng có gì ngoài sự xập xệ, nhếch nhác.

Một bên là những khối nhà cao tầng, một bên là những ngôi nhà cũ nát - đó là thực tế đã tồn tại hơn một thập kỷ qua ngay giữa lòng TP Thanh Hoá cũ (nay là phường Hạc Thành). Với những người đã gắn bó gần một đời ở nơi này, mong muốn của họ chỉ là một mái nhà không còn cảnh dột nát, không phải thấp thỏm mỗi khi mưa gió, và một nơi ở ổn định để những năm tháng còn lại được sống bình yên.

Hương Quỳnh