Mùa trăng yêu thương

Chiếc đèn, hộp bánh trung thu, tiếng trống và màn múa lân có thể là những niềm vui rất đỗi quen thuộc với nhiều trẻ em. Nhưng với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em vùng biên giới, những gia đình vừa trải qua mưa lũ hay các bệnh nhi đang điều trị trong bệnh viện, một mùa trăng có đèn, có bánh, lại không dễ.

Bởi vậy, mỗi dịp trung thu không chỉ là lúc trẻ em được vui chơi, mà còn là dịp để cộng đồng nhìn đến những em nhỏ đang chịu nhiều thiệt thòi. Ở Thanh Hóa, sự quan tâm ấy đang được thể hiện bằng nhiều cách, từ những đêm hội ở vùng biên đến những phần quà được trao tận tay các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, những ngày mưa lũ diễn ra ngay trước trung thu khiến nhiều gia đình không dám nghĩ đến chuyện đón một mùa trăng trọn vẹn. Có nơi, người dân vẫn đang dọn bùn đất, sửa sang nhà cửa, khắc phục những thiệt hại sau lũ. Với trẻ em ở những vùng thiên tai, chỉ cần một chiếc bánh, chiếc đèn ông sao, đã là điều rất đáng quý rồi. Thấu hiểu điều đó, trong những ngày qua đã có nhiều hoạt động trung thu sớm diễn ra, nhiều chuyến đi đến những vùng khó khăn được thực hiện.

Tại xã vùng cao biên giới Mường Lát, chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 được tổ chức dành cho thiếu niên, nhi đồng và đồng bào khu vực biên giới. Ở xã Yên Khương, chương trình “Trung thu cho em - Đêm hội trăng rằm” cũng mang đến cho thiếu nhi miền biên viễn nhiều hoạt động giao lưu, vui chơi cùng sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng. Với trẻ em ở những địa bàn còn nhiều khó khăn, một đêm hội như vậy không chỉ có bánh, có quà, mà còn là dịp để các em được vui chơi, gặp gỡ, được tặng những món quà thiết yếu cho việc sinh hoạt, học tập, và cảm nhận rằng mình luôn được quan tâm.

Còn với những bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, trung thu lại đến theo cách khác. Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” mang những chiếc đèn lồng, món quà và lời chúc đến với các em ngay tại bệnh viện. Có thể những món quà ấy không làm thay đổi được hành trình điều trị, nhưng một chút niềm vui trong những ngày nằm viện cũng hết sức có ý nghĩa đối với một đứa trẻ. Đó là sự động viên để các em có thêm nghị lực vượt qua những ngày khó khăn.

Sự chăm lo của cộng đồng còn được thể hiện qua những phần quà thiết thực dành cho trẻ em mồ côi, khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở nhiều địa phương trong tỉnh. Tại khu vực thị xã Nghi Sơn (cũ), 390 trẻ em vừa được trao quà trung thu với tổng kinh phí 468 triệu đồng. Tại xã Thiệu Hóa, 100 suất quà cũng được trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó là khoản hỗ trợ 5 tỷ đồng từ doanh nghiệp để xây dựng nhà thi đấu đa năng Trường Tiểu học Thiệu Hóa, tạo thêm điều kiện để học sinh có không gian sinh hoạt, rèn luyện. Ở các xã Luận Thành, Lương Sơn, những món quà dành cho học sinh vùng khó cũng được trao trong dịp này. Bên cạnh bánh trung thu, còn có xe đạp cho học sinh nghèo, áo ấm, sách vở, với tổng kinh phí hơn 400 triệu đồng. Những món quà ấy có giá trị khác nhau, nhưng đều hướng đến một điều rất cụ thể, đó là giúp các em có thêm điều kiện đến trường và học tập.

Đó mới chỉ là một phần trong nhiều hoạt động chăm lo cho trẻ em dịp trung thu năm nay. Còn đó những chuyến đi đang được chuẩn bị, những phần quà đang được tiếp tục vận chuyển đến các địa bàn khó khăn. Và cũng có những hoạt động diễn ra lặng lẽ, không nhiều người biết đến, nhưng đều hướng đến mục tiêu tạo niềm vui, hạnh phúc cho mọi trẻ em.

Trung thu rồi sẽ qua và điều đọng lại chính là việc đứa trẻ khó khăn được nhớ đến, gia đình sau mưa lũ nhận được sự sẻ chia, bệnh nhi trong những ngày điều trị vẫn có được niềm vui như bao bạn bè cùng trang lứa. Một mùa trăng đẹp không chỉ được làm nên bởi ánh sáng của những chiếc đèn lồng, vị ngọt ngào của chiếc bánh trong đêm hội, mà còn bởi sự sẻ chia dành cho những em nhỏ còn nhiều thiệt thòi. Khi cộng đồng cùng hướng về các em, mỗi mùa trăng sẽ thêm phần ấm áp, ý nghĩa.

Thái Minh