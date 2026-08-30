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Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

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(Baothanhhoa.vn) - Chỉ cần một trận mưa lớn, tuyến đường trong Khu phố Bắc Sơn 1, phường Đông Sơn lại ngập trong biển nước. Người đi đường phải dò dẫm từng đoạn, còn những hộ sống hai bên thì thấp thỏm lo nước tràn vào nhà.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Chỉ cần một trận mưa lớn, tuyến đường trong Khu phố Bắc Sơn 1, phường Đông Sơn lại ngập trong biển nước. Người đi đường phải dò dẫm từng đoạn, còn những hộ sống hai bên thì thấp thỏm lo nước tràn vào nhà.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Tại tuyến đường Bắc Sơn 1 trưa 30/8/2026 nước ngập kín mặt đường.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Những chiếc ghế xi măng vốn để người dân ngồi thư giãn nay trở thành “hàng rào” cảnh báo đường ngập.

Anh Lê Văn Thanh, người dân phố Bắc Sơn 1, phường Đông Sơn phản ánh về tình trạng ngập lụt kéo dài tại khu phố.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Mỗi khi có xe máy chạy qua, nước dạt sang hai bên tạo thành những đợt sóng tạt vào vỉa hè và nhà dân.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Theo người dân sinh sống tại đây, cứ mỗi khi mưa lớn là con đường lại ngập, và khi hết mưa nước rút rất chậm.

Ông Lê Sỹ Bình, người dân Khu phố Bắc Sơn 1 phản ánh về tình trạng ngập lụt tại khu phố.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Trên tuyến đường, hệ thống thoát nước vẫn hiện hữu, nhưng khi nước dâng, dường như không phát huy tác dụng.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Người dân phố Bắc Sơn 1 khổ vì “đường thành sông”

Những đoạn đường nước đọng biến thành một vũng nước lớn kéo dài, việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn. Điều họ chờ đợi lúc này là một giải pháp thực chất, để những chiếc ghế xi măng trở về đúng vị trí vốn có, thay vì tiếp tục làm “hàng rào” bất đắc dĩ mỗi mùa mưa.

Hải Đăng

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Từ khóa:

#Bắc Sơn #phường Đông Sơn #Mỹ quan đô thị #Đời sống #người dân #Mưa lớn #Biển #sông #sinh hoạt #Mùa mưa

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