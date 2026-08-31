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Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Tiến Đông
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(Baothanhhoa.vn) - Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường hằng ngày trên địa bàn phường Hạc Thành dần đi vào nề nếp, nhất là khi cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), vệ sinh môi trường đang được triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân vẫn tùy tiện đổ rác thải không đúng giờ, không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến môi trường sống và gây mất mỹ quan đô thị. Mặc dù, ngay sau khi xuất hiện những “đống rác ý thức” này, công nhân môi trường đã nhanh chóng dọn dẹp, nhưng không có nghĩa tình trạng này không tái diễn.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi trường hằng ngày trên địa bàn phường Hạc Thành dần đi vào nề nếp, nhất là khi cao điểm thiết lập lại trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng (TTCC), vệ sinh môi trường đang được triển khai. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân vẫn tùy tiện đổ rác thải không đúng giờ, không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến môi trường sống và gây mất mỹ quan đô thị. Mặc dù, ngay sau khi xuất hiện những “đống rác ý thức” này, công nhân môi trường đã nhanh chóng dọn dẹp, nhưng không có nghĩa tình trạng này không tái diễn.

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và cộng tác viên ghi nhận sáng 31/8:

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Người dân tại đường Quán Giò, phường Hạc Thành tuỳ tiện vứt rác không đúng nơi quy định

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Ngay sau khi xuất hiện tình trạng rác thải đổ không đúng nơi quy định, để đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường, công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã có mặt, kịp thời thu dọn rác thải về nơi tập kết.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Theo ghi nhận của phóng viên, đến 9 giời 45 phút sáng 31/8, tất các các điểm người dân đổ rác thải sinh hoạt, vật dụng gia đình đã được công nhân Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa thu dọn, đảm bảo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tuy nhiên, cùng thời điểm các đống rác cũ ở một số địa điểm nêu trên được dọn đi, một điểm tập kết rác thải tự phát mới lại xuất hiện.

Trật tự, mỹ quan đô thị - Những “cái gai trong mắt”: Những “đống rác ý thức”

Mặc dù đã có biển cấm đổ rác, nhưng một số người dân vẫn mang rác vứt bừa bộn tại gốc cây cột điện tại đường Nguyễn Thượng Hiền. (Ảnh chụp lúc 9 giờ 45 phút, sáng 31/8).

“Chúng tôi mong muốn mỗi người dân có ý thức hơn nữa trong công tác vệ sinh môi trường, đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, qua đó góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị”. Chị Lê Thị Lam, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa bày tỏ mong muốn.

Để xây dựng đô thị văn minh, trước hết, mỗi người dân hãy dọn đống “rác ý thức” mà bản thân cố tình đổ ra cộng đồng, không thêm gánh nặng trách nhiệm cho xã hội.

Tiến Đông

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Từ khóa:

#Vệ sinh môi trường #phường Hạc Thành #Mất mỹ quan đô thị #Rác thải sinh hoạt #Quy định #Thu gom #người dân #Xử lý #Giải quyết #Nâng cao

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