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“Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu” cho trẻ em tại chùa Hồi Long

Tô Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Chiều tối 25/9, Tổng Công ty CP Hợp Lực tổ chức chương trình "Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu" tại Chùa Hồi Long, mang đến cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và đầy yêu thương.

“Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu” cho trẻ em tại chùa Hồi Long

Chiều tối 25/9, Tổng Công ty CP Hợp Lực tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu” tại Chùa Hồi Long, mang đến cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và đầy yêu thương.

Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu cho trẻ em tại chùa Hồi Long

Tại chương trình, các em nhỏ được hòa mình vào không khí Trung thu rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi, những giai điệu quen thuộc về Tết Trung thu.

Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu cho trẻ em tại chùa Hồi Long

Đặc biệt, phần đố vui tương tác với những câu hỏi gắn với hình ảnh chị Hằng, chú Cuội và đêm hội trăng rằm đã thu hút sự tham gia hào hứng của các em nhỏ.

Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu cho trẻ em tại chùa Hồi Long

Những cánh tay nhỏ liên tục giơ lên, những câu trả lời hồn nhiên cùng tiếng cười trong trẻo tạo nên một đêm Trung thu đầy ắp niềm vui.

Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu cho trẻ em tại chùa Hồi Long

Cùng với các hoạt động vui chơi, ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Tổng Công ty CP Hợp Lực đã trao tặng những phần quà Trung thu đong đầy tình thương tới các em nhỏ.

Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu cho trẻ em tại chùa Hồi Long

Món quà không chỉ mang đến niềm vui trong ngày hội mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Công ty đối với các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại chùa Hồi Long, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn hơn.

Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu cho trẻ em tại chùa Hồi Long

Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa mừng Trung thu rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm và để lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng các em nhỏ, cùng những người tham dự chương trình.

Tô Hà

Từ khóa:

#Tết trung thu #Đêm hội trăng rằm #Hợp Lực #Chương trình #tổ chức #Trẻ em #Yêu thương #Không khí

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