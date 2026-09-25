“Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu” cho trẻ em tại chùa Hồi Long

Chiều tối 25/9, Tổng Công ty CP Hợp Lực tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm - Vui Tết Trung thu” tại Chùa Hồi Long, mang đến cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây một mùa Trung thu ấm áp, vui tươi và đầy yêu thương.

Tại chương trình, các em nhỏ được hòa mình vào không khí Trung thu rộn ràng với nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi, những giai điệu quen thuộc về Tết Trung thu.

Đặc biệt, phần đố vui tương tác với những câu hỏi gắn với hình ảnh chị Hằng, chú Cuội và đêm hội trăng rằm đã thu hút sự tham gia hào hứng của các em nhỏ.

Những cánh tay nhỏ liên tục giơ lên, những câu trả lời hồn nhiên cùng tiếng cười trong trẻo tạo nên một đêm Trung thu đầy ắp niềm vui.

Cùng với các hoạt động vui chơi, ban lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Tổng Công ty CP Hợp Lực đã trao tặng những phần quà Trung thu đong đầy tình thương tới các em nhỏ.

Món quà không chỉ mang đến niềm vui trong ngày hội mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tập thể cán bộ, nhân viên Tổng Công ty đối với các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại chùa Hồi Long, góp phần mang đến cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn hơn.

Khép lại chương trình là màn bắn pháo hoa mừng Trung thu rực rỡ, thắp sáng bầu trời đêm và để lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lòng các em nhỏ, cùng những người tham dự chương trình.

Tô Hà