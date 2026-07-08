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Trả đũa đòn không kích của Mỹ, Iran dội tên lửa vào các căn cứ quân sự tại Bahrain và Kuwait

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 8/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Động thái này đẩy thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được hồi tháng trước giữa Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.

Trả đũa đòn không kích của Mỹ, Iran dội tên lửa vào các căn cứ quân sự tại Bahrain và Kuwait

Sáng 8/7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait. Động thái này đẩy thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được hồi tháng trước giữa Mỹ và Iran đứng trước nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn.

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Trả đũa đòn không kích của Mỹ, Iran dội tên lửa vào các căn cứ quân sự tại Bahrain và Kuwait

Iran dội tên lửa vào các căn cứ quân sự tại Bahrain và Kuwait nhằm trả đũa các đòn không kích của Mỹ. Ảnh: Global News.

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định 85 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ bị tập kích, bao gồm căn cứ của Vùng Hải quân số 5 thuộc lực lượng Mỹ ở Bandar Salman (Bahrain) và Căn cứ Không quân Ali Al Salem (Kuwait). Còi báo động không kích đã vang lên dồn dập tại cả hai quốc gia vùng Vịnh này.

Quân đội Kuwait xác nhận các hệ thống phòng không của họ đang phải nỗ lực đánh chặn các mục tiêu “thù địch”. Phía Iran cũng tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ đang tìm cách can thiệp vào chiến dịch.

Tuyên bố tấn công các mục tiêu Mỹ đặt tại Kuwait và Bahrain, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố chỉ ít giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) thông báo đã phát động đợt tập kích mới, chỉ ít giờ sau khi phát động đợt không kích đầu tiên, đánh phá hơn 80 mục tiêu tại Iran. Các mục tiêu bị nhắm đến gồm các hệ thống phòng không, thiết bị chỉ huy và giám sát, các trận địa radar và tên lửa ven bờ, cùng hơn 60 xuồng cỡ nhỏ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

IRGC nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Mỹ có liên quan đến lễ tang của cố Đại giáo chủ Iran, đồng thời cáo buộc Mỹ đang tìm cách làm lu mờ sự kiện mang tính lịch sử này.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã mở thêm các đợt tập kích mới vào Iran, chỉ ít giờ sau khi phát động đợt không kích đầu tiên. Ảnh: Reuters.

Lần đầu tiên kể từ sau đợt giao tranh cuối tháng 6/2026, Mỹ và Iran lại trực tiếp tấn công lẫn nhau, đẩy căng thẳng lên một nấc mới. Bước leo thang này không chỉ đe dọa làm đổ vỡ các cuộc đàm phán dự kiến nối lại tại Pakistan vào cuối tuần, mà còn làm gia tăng nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, kéo theo khả năng xung đột toàn diện tái bùng phát.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, CNN, CNA.

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Từ khóa:

#Iran #Kuwait #Bahrain #Khu vực Trung Đông #Tên lửa #UAV #Không kích

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