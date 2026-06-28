Iran: Các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ hứng chịu đòn đáp trả “khốc liệt”

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi hai bên liên tiếp tiến hành các hoạt động quân sự và đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz.

Iran cảnh báo các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ hứng chịu đòn đáp trả “khốc liệt”. Ảnh: Bankingnews

Ngày 28/6, Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Mỹ có các hành động “xâm lược” nhằm vào lãnh thổ Iran và khẳng định Tehran sẽ đáp trả bằng các biện pháp phù hợp để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công 8 cơ sở quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và các cơ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain. Tehran cho biết đây là hành động đáp trả các cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran.

Trong một tuyên bố khác, Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào khu vực Sirik không làm thay đổi khả năng kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Lực lượng này cho biết các phát súng cảnh báo nhằm vào những tàu bị cho là vi phạm quy định chỉ nhằm yêu cầu các phương tiện hàng hải di chuyển đúng luồng tuyến được chỉ định.

IRGC cũng cảnh báo các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông sẽ phải hứng chịu những đòn đáp trả “khốc liệt” trong những ngày tới nếu Washington tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào khu vực Sirik không làm thay đổi khả năng kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Ảnh: theguardian

Trước đó, ngày 27/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các máy bay chiến đấu Mỹ đã không kích 10 mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận. Đến nay, phía Mỹ chưa xác nhận tuyên bố của IRGC về việc các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain bị tấn công hoặc chịu thiệt hại. Tuy nhiên loạt quốc gia trong khu vực sau đó đã lên án cuộc tấn công. Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi cho biết ông lên án mạnh mẽ nhất “các cuộc tấn công phản bội của Iran” nhằm vào Bahrain.

Đợt leo thang mới diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang đàm phán một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Thỏa thuận tạm thời do Pakistan làm trung gian quy định hai bên không tiến hành các hoạt động quân sự chống lại nhau và tránh đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong thời gian đàm phán.

Các diễn biến mới cho thấy thỏa thuận ngừng bắn vẫn hết sức mong manh. Việc các bên tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự trong khi tiến trình đàm phán vẫn đang diễn ra làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, theguardian