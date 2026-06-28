Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Iran: Các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ hứng chịu đòn đáp trả “khốc liệt”

Lê Hà.
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi hai bên liên tiếp tiến hành các hoạt động quân sự và đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz.

Iran: Các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ hứng chịu đòn đáp trả “khốc liệt”

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang sau khi hai bên liên tiếp tiến hành các hoạt động quân sự và đưa ra những tuyên bố cứng rắn liên quan đến tình hình tại eo biển Hormuz.

Iran: Các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ hứng chịu đòn đáp trả “khốc liệt”

Iran cảnh báo các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ hứng chịu đòn đáp trả “khốc liệt”. Ảnh: Bankingnews

Ngày 28/6, Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Mỹ có các hành động “xâm lược” nhằm vào lãnh thổ Iran và khẳng định Tehran sẽ đáp trả bằng các biện pháp phù hợp để bảo vệ chủ quyền và lợi ích an ninh quốc gia. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã sử dụng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công 8 cơ sở quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait và các cơ sở của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain. Tehran cho biết đây là hành động đáp trả các cuộc không kích gần đây của Mỹ nhằm vào lãnh thổ Iran.

Trong một tuyên bố khác, Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào khu vực Sirik không làm thay đổi khả năng kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Lực lượng này cho biết các phát súng cảnh báo nhằm vào những tàu bị cho là vi phạm quy định chỉ nhằm yêu cầu các phương tiện hàng hải di chuyển đúng luồng tuyến được chỉ định.

IRGC cũng cảnh báo các căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông sẽ phải hứng chịu những đòn đáp trả “khốc liệt” trong những ngày tới nếu Washington tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.

Iran: Các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ hứng chịu đòn đáp trả “khốc liệt”

Bộ Tư lệnh Hải quân IRGC khẳng định các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào khu vực Sirik không làm thay đổi khả năng kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Ảnh: theguardian

Trước đó, ngày 27/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo các máy bay chiến đấu Mỹ đã không kích 10 mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận. Đến nay, phía Mỹ chưa xác nhận tuyên bố của IRGC về việc các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain bị tấn công hoặc chịu thiệt hại. Tuy nhiên loạt quốc gia trong khu vực sau đó đã lên án cuộc tấn công. Tổng Thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi cho biết ông lên án mạnh mẽ nhất “các cuộc tấn công phản bội của Iran” nhằm vào Bahrain.

Đợt leo thang mới diễn ra trong bối cảnh Washington và Tehran đang đàm phán một bản ghi nhớ nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng. Thỏa thuận tạm thời do Pakistan làm trung gian quy định hai bên không tiến hành các hoạt động quân sự chống lại nhau và tránh đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong thời gian đàm phán.

Các diễn biến mới cho thấy thỏa thuận ngừng bắn vẫn hết sức mong manh. Việc các bên tiếp tục sử dụng biện pháp quân sự trong khi tiến trình đàm phán vẫn đang diễn ra làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đặc biệt quanh eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, theguardian

Tin liên quan:
  • Iran: Các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ hứng chịu đòn đáp trả “khốc liệt”
    Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran về đòn tấn công “ khốc liệt hơn”

    Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có thỏa thuận, cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn khốc liệt hơn rất nhiều. Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào Mỹ, Israel và những quốc gia ủng hộ các nước này.

  • Iran: Các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ hứng chịu đòn đáp trả “khốc liệt”
    Chiến sự Trung Đông: Iran cho biết sẽ không ngần ngại đáp trả Israel

    Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết nước này “sẽ không ngần ngại đáp trả quyết liệt và thích đáng đối với bất kỳ hành vi vi phạm toàn vẹn lãnh thổ và an ninh nào ở thời điểm thích hợp” sau cuộc tấn công của Israel vào Iran vào sáng sớm 26/10.

  • Iran: Các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông sẽ hứng chịu đòn đáp trả “khốc liệt”
    Iran cảnh báo đáp trả nếu Mỹ tiến hành hoạt động quân sự

    Iran ngày 7/2 phát đi cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp đáp trả nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại khu vực nếu Washington thực hiện hành động quân sự chống lại Tehran. Tuy nhiên, phía Iran nhấn mạnh các động thái này chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ, không nhằm vào lãnh thổ các quốc gia sở tại.

Từ khóa:

#Iran #Căn cứ quân sự #Đáp trả #Trung đông #Cảnh báo #Hormuz #Tấn công #UAV

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hàn Quốc, Nhật Bản nhất trí thắt chặt an ninh toàn diện

Hàn Quốc, Nhật Bản nhất trí thắt chặt an ninh toàn diện

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngày 28/6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi đã có cuộc hội đàm cấp cao với người đồng cấp nước chủ nhà Ahn Gyu-back tại Seoul. Hai bên nhất trí thắt chặt hợp tác an ninh toàn diện, từ...
Bài học chung  để thích ứng với thế giới ngày càng nóng lên

Bài học chung  để thích ứng với thế giới ngày càng nóng lên

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Làn sóng nắng nóng lịch sử đang làm đảo lộn nhận thức lâu nay về khả năng ứng phó với khí hậu cực đoan. Khi châu Âu chật vật trước nền nhiệt kỷ lục, kinh nghiệm của Ấn Độ và thế mạnh về y tế của châu Âu đang trở thành hai mảnh ghép quan trọng để...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh