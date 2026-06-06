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Iran cảnh báo “mở rộng chiến tranh”, Bahrain, Kuwait kích hoạt hệ thống phòng thủ

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/6, lực lượng vũ trang Kuwait và Bahrain đồng loạt kích hoạt hệ thống phòng thủ để đánh trả các đợt tập kích mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Trước đó, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran đã cảnh báo Tehran sẽ "mở rộng chiến tranh" ra ngoài khu vực vùng Vịnh, nếu Mỹ nối lại xung đột.

Iran cảnh báo "mở rộng chiến tranh", Bahrain, Kuwait kích hoạt hệ thống phòng thủ

Ngày 6/6, lực lượng vũ trang Kuwait và Bahrain đồng loạt kích hoạt hệ thống phòng thủ để đánh trả các đợt tập kích mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Trước đó, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran đã cảnh báo Tehran sẽ "mở rộng chiến tranh" ra ngoài khu vực vùng Vịnh, nếu Mỹ nối lại xung đột.

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Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh, Bahrain, Kuwait kích hoạt hệ thống phòng thủ

Bahrain và Kuwait đồng loạt kích hoạt các hệ thống phòng không. Ảnh: News24.

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Kuwait xác nhận, lực lượng phòng không nước này đang ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Bộ này cho biết những tiếng nổ mà người dân có thể nghe thấy là kết quả của hoạt động đánh chặn các mục tiêu trên không của lực lượng phòng không. Quân đội Kuwait không nêu rõ nguồn gốc của các cuộc tấn công.

Tại quốc gia láng giềng Bahrain, Bộ Nội vụ cũng lập tức phát lệnh báo động không kích toàn quốc, kích hoạt hệ thống còi hú và khuyến cáo người dân khẩn trương di chuyển đến các địa điểm trú ẩn an toàn.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế Kuwait khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Giới chức Kuwait cho rằng đây là “hành động gây hấn của Iran,” song nước Cộng hòa Hồi giáo bác bỏ liên quan đến vụ việc, cho rằng đây là “sai sót của các hệ thống Patriot của Mỹ.”

Cũng trong ngày 6/6, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tấn công các “căn cứ của đối phương” tại khu vực Vùng Vịnh sau khi quân đội Mỹ thông báo tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các trạm radar của Iran.

Ngoài ra, IRGC còn cảnh báo sẽ “phong tỏa hoàn toàn” Eo biển Hormuz, hành lang vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, nếu các hành động quân sự của Mỹ không chấm dứt.

Trước đó, trả lời phỏng vấn CNN ngày 5/6, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, nói rằng một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Mỹ và Iran phụ thuộc vào việc Washington chấp thuận giải phóng 24 tỉ USD tài sản Iran đang bị phong tỏa. Ông Rezaei đánh giá động thái này sẽ giúp củng cố lòng tin và tạo động lực mới cho quan hệ Iran - Mỹ.

Iran cảnh báo mở rộng chiến tranh, Bahrain, Kuwait kích hoạt hệ thống phòng thủ

Cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei. Ảnh: CNN.

Ngoài ra, cố vấn Rezaei cảnh báo Iran sẽ “mở rộng chiến tranh” ra ngoài khu vực vùng Vịnh, nếu Mỹ nối lại xung đột, đồng thời có thể mở rộng hoạt động quân sự từ eo biển Hormuz sang Ấn Độ Dương, eo biển Bab al-Mandab, Biển Đỏ và Địa Trung Hải.

Theo giới quan sát, những phát biểu của ông Rezaei được đánh giá là có trọng lượng vì ông duy trì mối liên hệ chặt chẽ với bộ máy an ninh Iran. Ông cũng được xem là nhân vật thân cận với Lãnh tụ Tối cao đương nhiệm của Iran, ông Mojtaba Khamenei.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#Iran #Kuwait #Bahrain #UAV #Lực lượng vũ trang #Cảnh báo #Chiến tranh

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