Tổng thống Venezuela Maduro tiếp tục ra tòa tại New York, yêu cầu bác bỏ vụ án bị từ chối

Ngày 26/3 theo giờ địa phương, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, người bị Mỹ cưỡng chế kiểm soát, đã tiếp tục ra hầu tòa tại Tòa án liên bang khu vực phía Nam New York của Mỹ, song yêu cầu bác bỏ vụ án của ông đã bị thẩm phán từ chối.

Bên ngoài Tòa án Liên bang Daniel Patrick Moynihan ngày 26/3 khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro (ảnh nhỏ) tham dự phiên điều trần thứ hai của mình. Ảnh: Getty.

Luật sư bào chữa của ông Maduro cho biết tại phiên tòa rằng, do Chính phủ Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Chính phủ Venezuela, phía Venezuela không thể thanh toán chi phí pháp lý liên quan, trong khi vợ chồng ông Maduro cũng không đủ khả năng tự chi trả chi phí bào chữa. Điều này bị cho là vi phạm các quy định của Hiến pháp Mỹ liên quan đến quyền cá nhân, vì vậy phía bào chữa đề nghị bác bỏ các cáo buộc của bên công tố. Tuy nhiên, thẩm phán khẳng định sẽ không bác bỏ cáo trạng đối với ông Maduro và vụ án vẫn tiếp tục được xét xử theo quy trình.

Những người ủng hộ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tập trung bên ngoài Tòa án Liên bang Manhattan trước phiên tòa xét xử ông vào ngày 26 tháng 3 năm 2026. Ảnh: Getty Images.

Sáng cùng ngày, một số người ủng hộ ông Maduro đã tụ tập bên ngoài tòa án, hô khẩu hiệu yêu cầu trả tự do cho ông, đồng thời phản đối sự can thiệp quân sự của Chính phủ Mỹ vào Venezuela.

Ông Maduro, 63 tuổi, cùng vợ là Cilia Flores, 68 tuổi, đã phủ nhận các cáo buộc, bao gồm âm mưu buôn bán ma túy quy mô lớn và liên quan đến các mạng lưới vận chuyển cocaine vào Mỹ. Hiện hai người đang bị giam giữ tại một cơ sở liên bang ở Brooklyn trong thời gian chờ xét xử.

Trước đó, ngày 3/1, Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Venezuela, cưỡng chế kiểm soát vợ chồng ông Maduro và đưa họ tới Mỹ. Ngày 5/1 cùng tháng, vợ chồng ông Maduro lần đầu ra hầu tòa tại Tòa án liên bang khu vực phía Nam New York, bác bỏ các cáo buộc “phạm tội” mà phía Mỹ đưa ra. Cộng đồng quốc tế nhìn chung đã lên án Mỹ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình và ổn định tại khu vực Mỹ Latinh.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày xét xử cho biết Washington có thể sẽ đưa thêm các cáo buộc mới đối với ông Maduro, song chưa công bố chi tiết.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã.