Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Không để tư duy cũ làm chậm sự phát triển vùng cao biên giới

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt 8 xã vùng cao biên giới: Trung Lý, Nhi Sơn, Pù Nhi, Mường Chanh, Quang Chiểu, Mường Lý, Tam Chung và Mường Lát sáng nay 9/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Trọng tâm là phải đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, không để những hạn chế trong tổ chức thực hiện làm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương. Đội ngũ cán bộ vùng cao biên giới cần phải nhận thức “Càng khó khăn càng phải đổi mới, càng xa xôi càng phải quyết liệt, càng đặc thù càng phải sâu sát; không để tư duy cũ, cách làm cũ, sự thụ động, né tránh, ngại va chạm làm chậm sự phát triển của địa phương mình”.

Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Bộ máy vận hành ổn định, phục vụ Nhân dân hiệu quả

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều đánh giá: Sau gần 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, 8 xã đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hiệu quả hoạt động điều hành, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; đồng thời tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới. Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 1686 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, huyện Mường Lát cũ giữ nguyên 8 xã với 88 thôn, bản, trong đó có 7 xã biên giới. Đây là địa bàn đặc biệt khó khăn, cách xa trung tâm tỉnh, địa hình phức tạp, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 95%.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Lát Lê Ngọc Minh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạ tầng và nhân lực, Ban Thường vụ Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức theo mô hình mới, bảo đảm hoạt động thông suốt, không để gián đoạn công việc phục vụ Nhân dân. Các xã đã hoàn thành đúng tiến độ việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Công tác điều hành được thực hiện linh hoạt, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Đặc biệt, 8/8 xã đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Từ đầu năm 2026 đến nay, các xã đã tiếp nhận hơn 5.887 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 98,8%. Các trung tâm hành chính công duy trì tốt việc tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết thủ tục hành chính; công khai quy trình, thời gian xử lý; bố trí cán bộ có năng lực, trách nhiệm trực tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp; từng bước hình thành chính quyền số ở vùng cao biên giới.

Một trong những điểm nổi bật sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Mường Lát (cũ) là công tác chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, từng bước thay đổi phương thức quản lý, điều hành ở cơ sở. Hiện nay, 8/8 xã đã được kết nối mạng thông tin của Tỉnh ủy; 100% văn bản hành chính thông thường được xử lý trên môi trường số; các xã đều có phòng họp trực tuyến phục vụ hội nghị từ tỉnh đến cơ sở.

Còn nhiều khó khăn cần tháo gỡ

Bên cạnh những kết quả đạt được, các xã khu vực Mường Lát cũ vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình vận hành mô hình chính quyền mới. Khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực công nghệ thông tin, đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn sau phân cấp, phân quyền. Cơ sở vật chất, trụ sở làm việc tại nhiều xã còn thiếu và xuống cấp; hạ tầng giao thông, hạ tầng số chưa đồng bộ; nhiều khu vực thường xuyên bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở. Một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến do hạn chế về kỹ năng số và thiết bị điện tử.

Từ thực tiễn đó, các xã kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, trụ sở làm việc, hạ tầng số; bổ sung biên chế chuyên môn cho cấp xã; đồng thời có cơ chế đặc thù hỗ trợ các xã vùng cao biên giới phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân và giữ vững quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Chuyển mạnh từ “thụ hưởng chính sách” sang “kiến tạo phát triển”

Từ thực tiễn kiểm tra các xã và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu các xã tập trung rà soát, đánh giá toàn diện kết quả 1 năm vận hành hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp; làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc về tổ chức bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất, phân cấp, phân quyền và thực hiện các nhiệm vụ được bàn giao từ cấp huyện trước đây.

Trên cơ sở đó, đề xuất hoàn thiện cơ chế vận hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã theo hướng gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Một trong những nội dung được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh là yêu cầu đổi mới tư duy phát triển ở các địa phương vùng cao, biên giới. Theo đó, các xã phải chủ động khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng; chủ động phối hợp với các sở, ngành tháo gỡ khó khăn về đất đai, hạ tầng, thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030; xác định rõ thứ tự ưu tiên đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tránh dàn trải, lãng phí. Đặc biệt, phải chuyển mạnh từ tư duy “thụ hưởng chính sách” sang tư duy “chủ động kiến tạo phát triển”, lấy người dân làm trung tâm và là chủ thể của quá trình phát triển. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các địa phương phải quan tâm nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường bảo vệ môi trường, an ninh rừng, an ninh nguồn nước; chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để xây dựng phương án phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Quyết liệt đổi mới để xây dựng vùng biên phát triển bền vững

Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của các xã khu vực biên giới đối với quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tiếp tục gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân và nền biên phòng toàn dân vững chắc; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại Nhân dân trong quan hệ tình hữu nghị với nước bạn Lào. Đồng thời tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh thông điệp mang tính xuyên suốt đối với đội ngũ cán bộ vùng cao, biên giới: “Càng khó khăn càng phải đổi mới, càng xa xôi càng phải quyết liệt, càng đặc thù càng phải sâu sát; không để tư duy cũ, cách làm cũ, sự thụ động, né tránh, ngại va chạm làm chậm sự phát triển của địa phương mình”.

Thông điệp này thể hiện rõ yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động tháo gỡ khó khăn, khơi dậy nội lực, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

Minh Hiếu